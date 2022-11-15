В Барнауле возле ТРЦ «Огни» собралось большое количество полицейских и росгвардейцев
Более семи машин с правоохранителями подъехали ко входу в торговый центр
15 ноября 2022, 17:55
В Барнауле вечером 15 ноября к ТРЦ «Огни» подъехали несколько машин полиции и Росгвардии, сообщает «Барнаул 22».
«Семь машин ППС. Есть ОМОН», — отметил автор видео.
Причины такого скопления правоохранителей в одном месте пока неизвестны.
Ранее в Барнауле сотрудники полиции оцепили ТЦ «Семейный бигс», на месте работали кинологи с собаками.
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