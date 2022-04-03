В Липецке задержали клофелинщицу из Барнаула

В Липецке полицейские задержали уроженку Барнаула. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Барнаул».

37-летнюю злоумышленницу задержали после того, как она обворовала 29-летнего горожанина. Девушка познакомилась с мужчиной в баре, подсыпала ему неизвестное вещество в напиток, после чего потерпевший уснул.

Когда молодой человек проснулся, он не обнаружил у себя денег, сумки с документами и ноутбука.

Розыском подозреваемой занялись полицейские, в этом деле им помогла камера видеонаблюдения, расположенная на входной двери подъезда потерпевшего.

Правоохранители не исключают причастности уроженки Барнаула к ряду подобных преступлений.