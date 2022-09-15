В Новосибирске мужчина в красных трусах фотографировался на мемориале. А на Алтае заметили парня в красной юбке

Новосибирцы возмутились фотосессией мужчины в красных трусах у военного памятника. А в Горно-Алтайске удивление вызвал парень в красной юбке и женских сапогах

15 сентября 2022, 17:17

Новосибирские полицейские разыскивают мужчину в красных трусах и фотографа, устроивших фотосессию на мемориале воинам — участникам локальных конфликтов, сообщают «Вести Новосибирск».

Накануне у памятника на Красном проспекте прохожие заметили мужчину в розовом халате, красных трусах и красных носках, позирующего перед камерой. Неравнодушные горожане согнали фотомодель с мемориала, а фотографа заставили удалить снимки, которые посчитали кощунственными.

Позже видео с этим инцидентом опубликовал местный спортсмен и тренер по единоборствам Александр Шереметьев, взмутившийся поступком участников фотосессии, назвав его провокацией. Вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров посчитал такую выходку плевком в лицо ветеранам локальных конфликтов и призвал возбудить уголовное дело.

Теперь мужчин разыскивает полиция.

Тем временем в Горно-Алтайске недоумевают от замеченного в городе парня, одетого в красную юбку и высокие женские сапоги, который в таком виде разгуливал по столице Республики Алтай, о чём пишут в группе «Подслушано Барнаул».

Комментаторы предполагают, что парень в юбке просто кому-то проспорил. Хотя не исключают, что это турист из Европы или из Москвы.

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