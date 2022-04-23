В новосибирской гимназии нашли мёртвой ученицу 8 класса

В Новосибирской гимназии № 6 «Горностай» нашли труп восьмиклассницы в туалете, пишет НГС со ссылкой на учащихся заведения.

По их словам, руководство школы запретило ученикам рассказывать о случившемся.

Журналисты не смогли запросить комментарий по этому поводу: в самой школе педсостав попросил корреспондента уйти, пригрозив полицией, с директором связаться также не удалось.

В пресс-службе областного СК изданию заявили, что не располагают сведениями об инциденте.

При этом, согласно данным источника «КП» в правоохранительных органах, девочка покончила с собой. Она воспитывалась в полной семье и не состояла на учёте в ПДН.

В произошедшем разбираются правоохранители, отмечает издание.

Ранее в Новосибирской области утонула 12-летняя школьница, поскользнувшись на бетонной плите, используемой для перехода через реку.