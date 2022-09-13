В Подмосковье кошка победила в разборках со своей хозяйкой и отправила женщину в больницу
Животное укусило женщину, а через некоторое время ей потребовалась помощь врачей
13 сентября 2022, 09:55, Илья Звягинцев
В Московской области врачи сделали операцию женщине, пострадавший во время разборок с кошкой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональный Минздрав.
Женщина обратилась к врачам и пожаловалась на высокую температуру, боль и отёк левого плеча. В результате диагностики медики установили, что у неё флегмона — гнойное заболевание, которое может привести к смерти.
Пациентку отправили на операцию, а после этого назначили специализированное лечение.
Как оказалось, женщина повздорила со своей кошкой и вступила с ней в физическое противостояние, в ходе которого животное укусило её.
Через некоторое время после укуса у женщины стали проявляться признаки заболевания.
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