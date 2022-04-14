В редакции алтайской газеты прошли обыски по делу о дискредитации армии

Силовики также задержали владельца еженедельника

14 апреля 2022, 07:31, Никита Черников

В Горно-Алтайске силовики провели обыски в редакции газеты «Листок» в рамках расследования уголовного дела о дискредитации армии, сообщает «Коммерсантъ».

Также в подмосковных Люберцах задержали учредителя издания Сергея Михайлова. Его принудительно отправят в Республику Алтай, чтобы предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

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По данным «Ъ», претензии у следствия вызвали некоторые публикации о российской спецоперации на Украине в Telegram-канале «Листка» и печатной версии еженедельника.

В начале апреля в отношении издателя «Листка» Ольги Комаровой составили протокол о призывах к антироссийским санкциям. Поводом послужила газетная публикация от 30 марта.

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