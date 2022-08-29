В Республике Алтай водитель иномарки насмерть сбил человека на тротуаре

ДТП со смертельным исходом произошло на территории Горно-Алтайска. Об этом рассказали подписчики сообщества «Подслушано Горно-Алтайск».

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и вылетел на тротуар, где находился человек.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, а машина, судя по всему, остановилась после столкновения с преградой.

В комментариях пользователи отметили, что на участке, где произошла авария, установлен знак ограничения скорости до 40 километров в час, а водитель иномарки ехал гораздо быстрее.