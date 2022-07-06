В Рубцовске девушки избили дорожный знак. Видео

В Рубцовске три девушки попытались сломать дорожный знак. Как рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Рубцовск», всё произошло в ночь на 5 июля на улице Краснознаменской.

Согласно видео, горожанки могли быть пьяны. Помимо нанесения ударов по знаку, они также бегали и пританцовывали.

В комментариях многие пользователи с иронией отреагировали на произошедшее:

«Скрепы глубинного народа», «Ахах, вот это называется гульнули», «Вот они подростки какие, оказывается, на которых все спирают обычно», «У меня пивнуха под окном, такие концерты у меня четыре раза в неделю», — пишут подписчики.

Ранее во дворе одной из многоэтажек Рубцовска пьяный мужчина сделал зарядку и перевалился через забор.