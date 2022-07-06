В Рубцовске девушки избили дорожный знак. Видео
Горожанки, вероятно, были пьяны
6 июля 2022, 08:40, Никита Черников
В Рубцовске три девушки попытались сломать дорожный знак. Как рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Рубцовск», всё произошло в ночь на 5 июля на улице Краснознаменской.
Согласно видео, горожанки могли быть пьяны. Помимо нанесения ударов по знаку, они также бегали и пританцовывали.
В комментариях многие пользователи с иронией отреагировали на произошедшее:
«Скрепы глубинного народа», «Ахах, вот это называется гульнули», «Вот они подростки какие, оказывается, на которых все спирают обычно», «У меня пивнуха под окном, такие концерты у меня четыре раза в неделю», — пишут подписчики.
Ранее во дворе одной из многоэтажек Рубцовска пьяный мужчина сделал зарядку и перевалился через забор.
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