В Рубцовске осудили наркомана за попытку насильно дать пожилой матери дозу

Жителя Рубцовска осудили за попытку склонить пожилую мать к употреблению наркотиков. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в один из дней апреля 2021 года мужчина, «применяя насилие и угрожая его применением», он дважды пытался ввести ей инъекцию запрещенного вещества.

Как отметили в ведомств, мужчина хотел получать от своей матери денежные средства на приобретение наркотиков и для этого собирался «склонить» ее на свою сторону.

Рубцовский городской суд приговорил наркомана к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, признав виновным по ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств»).