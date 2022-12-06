В Сибири подросток зарезал таксиста, чтобы не платить за проезд

В Новосибирской области 17-летний парень зарезал 62-летнего таксиста, который отвёз его из одного села в другое, пишет «КП-Новосибирск».

Убийство произошло вечером 4 декабря. Подросток зарезал таксиста, чтобы не платить 800 рублей за проезд — несколько раз ударил ножом в шею и лицо.

«Шофёр сопротивлялся и смог уехать с места происшествия до другого посёлка, но в итоге умер от полученных травм», — уточнили в региональном СК.

Как удалось найти подростка, официально не сообщают. Его односельчане говорят, что он рассказал родителям о произошедшем.

«Говорят, что он зашёл домой и сознался родителям. Сказал, что убил таксиста», — рассказали изданию местные жители.

Подростка задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет.