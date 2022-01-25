Вдова погибшего в драке на Старом базаре запросила 20 млн компенсации

Вдова Павла Рохлова, погибшего в драке на Старом базаре, запросила компенсацию в размере 20 млн рублей: 10 для себя и 10 для дочери. Об этом сообщает “Толк”.

На суде женщина выступала как официальный представитель ребёнка. Она рассказала, что на момент происшествия дочери было пять лет, а рассказать ей о смерти отца решили только через 1,5 года.

Светлана и Павел развелись в 2015 году, но на суде женщина заявила, что развод был только на бумаге — они продолжали быть вместе.

Помимо денежной компенсации, Рохлова требует возместить 292 тысячи за похороны и расходы на адвокатов на 265 тысяч рублей.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Старцев своей вины не признал. Его адвокаты говорят, что действия мужчины были продиктованы необходимостью самообороны.

1 сентября на суде доктор медицинских наук Сергей Парилов заявил, что удар экс-боксёра Михаила Старцева не был летальным для погибшего Павла Рохлова. В заключении барнаульских коллег судмедэксперт обратил внимание на признаки нетравматического кровоизлияния из патологически изменённых сосудов головного мозга, которые выявили гистологи. По мнению эксперта, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10-12 часов до смерти.

Парилов отметил, что Рохлов был в “хорошем подпитии” на протяжении последних 10 часов, а потому мог активно действовать и принимать участие в драке. Супруга погибшего, Светлана, обвинила эксперта во лжи, заявив, что муж в это время был за рулём, а водить пьяным он не мог. Также Светлана подала к Старцеву гражданский иск более чем на 41 млн рублей.