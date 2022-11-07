72-летняя женщина погибла в жёстком ДТП с грузовиком на алтайской трассе
Водителя отечественного авто госпитализировали
7 ноября 2022, 11:45, Никита Черников
Человек погиб, ещё один пострадал в результате столкновения легковушки и грузовика в Алтайском крае, сообщили в региональной ГИБДД.
Предварительно установлено, что 6 ноября в 22:00 69-летний водитель ВАЗ-2110 ехал со стороны Змеиногорска в сторону села Саввушка. По пути он врезался в большегруз MAN, который частично находился на обочине по ходу движения авто на аварийной сигнализации.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
«В результате ДТП погибла 72-летняя женщина — пассажир отечественного автомобиля, водитель авто получил травмы — его госпитализировали в ЦРБ Змеиногорска», — рассказали в полиции.
По факту случившегося назначена проверка.
В салоне было 49 пассажиров. Появились подробности столкновения автобуса с грузовиком в Алтайском крае
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