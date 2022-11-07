72-летняя женщина погибла в жёстком ДТП с грузовиком на алтайской трассе

Человек погиб, ещё один пострадал в результате столкновения легковушки и грузовика в Алтайском крае, сообщили в региональной ГИБДД.

Предварительно установлено, что 6 ноября в 22:00 69-летний водитель ВАЗ-2110 ехал со стороны Змеиногорска в сторону села Саввушка. По пути он врезался в большегруз MAN, который частично находился на обочине по ходу движения авто на аварийной сигнализации.

Фото: «Инцидент Рубцовск»

«В результате ДТП погибла 72-летняя женщина — пассажир отечественного автомобиля, водитель авто получил травмы — его госпитализировали в ЦРБ Змеиногорска», — рассказали в полиции.

По факту случившегося назначена проверка.