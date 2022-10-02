Жительница Барнаула нашла банковскую карту и стала фигуранткой уголовного дела

В Барнауле задержали подозреваемую в краже около 18 500 рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился 24-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что потерял банковскую карту и не сразу это заметил, а когда зашёл в мобильное приложение, то увидел оповещения, что в течение недели кто-то многократно оплачивал ею покупки.

Полицейские установили личность 56-летней подозреваемой и задержали её. Женщина дала признательные показания и пообещала возместить ущерб. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершённая с банковского счёта» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

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