Жительница Барнаула отсудила у продавца самокатов 400 тысяч рублей за травмы сына

Жительница Барнаула отсудила у продавца самокатов 400 тысяч рублей за травму, которую получил ее сын. Об этом сообщили в пресс-службе алтайских судов.

Горожанка купила электросамокат у которого во время движения отвалился руль. Ребенок упал и получил компрессионный перелом позвоночника.

На суде предприниматель не смог доказать, что самокат был собран качественно, а также не смог доказать, что поломка произошла из-за не правильного использования техники.

Женщине удалось доказать, что ребенок получил травму по вине предпринимателя, а суд встал на ее сторону.

Ранее сообщалось, что Республике Алтай женщина за рулем иномарки сбила ребенка.