Жительница Барнаула отсудила у продавца самокатов 400 тысяч рублей за травмы сына
Во время катания у самоката сломался руль, ребенок упал и сломал позвоночник
30 мая 2022, 20:58, Илья Звягинцев
Жительница Барнаула отсудила у продавца самокатов 400 тысяч рублей за травму, которую получил ее сын. Об этом сообщили в пресс-службе алтайских судов.
Горожанка купила электросамокат у которого во время движения отвалился руль. Ребенок упал и получил компрессионный перелом позвоночника.
На суде предприниматель не смог доказать, что самокат был собран качественно, а также не смог доказать, что поломка произошла из-за не правильного использования техники.
Женщине удалось доказать, что ребенок получил травму по вине предпринимателя, а суд встал на ее сторону.
Ранее сообщалось, что Республике Алтай женщина за рулем иномарки сбила ребенка.
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