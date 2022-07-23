Жительница Республики Алтай утверждает, что бывший муж избил ее и похитил сына

Жительница Республики Алтай утверждает, что бывший муж похитил ее сына и увез его в Тобольск, где семья жила раньше. Об этом сообщает 72.ru.

По словам женщины, мужчину привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она также утверждает, что после смерти матери глава семейства начал употреблять наркотики, а также бил ее.

Пара разошлась и женщина с семилетним сыном и 16-летней дочерью переехали в Республику Алтай. Женщина утверждает, что бывший муж приехал на их ново место жительства, ударил ее маму и дочь, а после похитил мальчика и увез его с собой в Тобольск.

Женщина пишет заявления в полицию, но не может добиться результата.

«В розыск мужчину не объявляли. Он родной отец ребенка. Он не лишен родительских прав. У них просто случилось ссора с матерью. Ребенок жил с отцом. Потом мальчик снова уехал к отцу», — прокомментировали заявления женщины в региональном ГУ МВД.

Правоохранители подтвердили тот факт, что мужчину привлекали к ответственности, но добавили, что сейчас основания для возбуждения дела нет, а заявления женщина пишет «на эмоциях».