Жителя Алтая будут судить за видео, снятое под юбкой

В Заринске мужчина при помощи смартфона снимал видео под юбками без согласия женщин, сообщает «В курсе 22».

«Обвиняемый, находясь в общественном месте, подошёл к потерпевшей и снял видеозапись под подолом платья с целью получить видео интимных частей тела женщины», — рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что такие действия нарушают «право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени».