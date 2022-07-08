Жителя Алтая будут судить за видео, снятое под юбкой
Такие действия нарушают право на неприкосновенность частной жизни
8 июля 2022, 13:39
В Заринске мужчина при помощи смартфона снимал видео под юбками без согласия женщин, сообщает «В курсе 22».
«Обвиняемый, находясь в общественном месте, подошёл к потерпевшей и снял видеозапись под подолом платья с целью получить видео интимных частей тела женщины», — рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.
В ведомстве напомнили, что такие действия нарушают «право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени».
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