Производитель Zewa и Libresse продаст бизнес в России

Сделку закроют уже в этом году

11 июня 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Шведская компания Essity, владеющая такими брендами, как Zewa, Libresse и Libero, продает бизнес в России.

В пресс-релизе сказано, что соответствующее соглашение уже подписано, а сделка одобрена российскими властями. Она будет закрыта во втором квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг совместно с отечественными производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов.