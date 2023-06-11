Производитель Zewa и Libresse продаст бизнес в России
Сделку закроют уже в этом году
11 июня 2023, 07:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Шведская компания Essity, владеющая такими брендами, как Zewa, Libresse и Libero, продает бизнес в России.
В пресс-релизе сказано, что соответствующее соглашение уже подписано, а сделка одобрена российскими властями. Она будет закрыта во втором квартале 2023 года.
Ранее сообщалось, что Минпромторг совместно с отечественными производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов.
08:11:59 11-06-2023
Будем ту же продукцию выпускать под другими чекухами:Zeva, Vibrezz и Vibero.
09:06:16 11-06-2023
У РФ есть импортозамещательный лопух .
11:36:07 11-06-2023
И чё опять будет как в СССР дефицит туалетной бумаги.)))
13:49:22 11-06-2023
Калужская т/б отличного качества" Relax" Так что не расстроится россиянин.