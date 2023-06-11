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Производитель Zewa и Libresse продаст бизнес в России

Сделку закроют уже в этом году

11 июня 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Шведская компания Essity, владеющая такими брендами, как Zewa, Libresse и Libero, продает бизнес в России.

В пресс-релизе сказано, что соответствующее соглашение уже подписано, а сделка одобрена российскими властями. Она будет закрыта во втором квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг совместно с отечественными производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов.

Комментарии 4

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Гость

08:11:59 11-06-2023

Будем ту же продукцию выпускать под другими чекухами:Zeva, Vibrezz и Vibero.

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Гость

09:06:16 11-06-2023

У РФ есть импортозамещательный лопух .

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Гость

11:36:07 11-06-2023

И чё опять будет как в СССР дефицит туалетной бумаги.)))

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Валентина

13:49:22 11-06-2023

Калужская т/б отличного качества" Relax" Так что не расстроится россиянин.

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