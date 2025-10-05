В рамках проверки прокурорские работники осуществляют мониторинг хода аварийно-восстановительных работ

05 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Прокуратура Рубцовска начала проверку из-за массовых отключений отопления в городе / Фото: прокуратура Алтайского края

Прокуратура города Рубцовска организовала внеплановую проверку в связи с многочисленными порывами в системе теплоснабжения, которые привели к отключению отопления в многоквартирных домах и социальных объектах, сообщает прокуратура Алтайского края.

Мероприятие направлено на установление фактической температуры воздуха в жилых помещениях и учреждениях социальной сферы, а также выявление причин и условий, способствовавших возникновению аварийных ситуаций.

«В рамках проверки прокурорские работники осуществляют мониторинг хода аварийно-восстановительных работ, фиксируя все случаи снижения температуры в квартирах жителей. Собранные данные будут использованы для принятия мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности», – сообщает пресс-служба.

На данный момент проверка продолжается, ее итоги позволят дать оценку действиям ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления, отвечающих за бесперебойную работу системы теплоснабжения в период низких температур.