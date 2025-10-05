Прокуратура Рубцовска начала проверку из-за массовых отключений отопления в городе
В рамках проверки прокурорские работники осуществляют мониторинг хода аварийно-восстановительных работ
05 октября 2025, 21:00, ИА Амител
Прокуратура города Рубцовска организовала внеплановую проверку в связи с многочисленными порывами в системе теплоснабжения, которые привели к отключению отопления в многоквартирных домах и социальных объектах, сообщает прокуратура Алтайского края.
Мероприятие направлено на установление фактической температуры воздуха в жилых помещениях и учреждениях социальной сферы, а также выявление причин и условий, способствовавших возникновению аварийных ситуаций.
«В рамках проверки прокурорские работники осуществляют мониторинг хода аварийно-восстановительных работ, фиксируя все случаи снижения температуры в квартирах жителей. Собранные данные будут использованы для принятия мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности», – сообщает пресс-служба.
На данный момент проверка продолжается, ее итоги позволят дать оценку действиям ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления, отвечающих за бесперебойную работу системы теплоснабжения в период низких температур.
Кто мешал эти проверки делать летом и за срыв сроков подготовки лишать должностей и выдавать волчий билет на работу в госструктурах?Или пока петух не клюнет в .опу?
23:25:53 05-10-2025
Ооо в 90х ещё и не такие проблемы с отоплением были в Рубцовске
01:00:05 06-10-2025
Это Рубцовск, детка))))
05:15:22 06-10-2025
Читаю про суровый Рубцовск в котором люди живут без отопления. А занимается прохиндеями всего лишь прокуратура, а не СОБР или ОМОН. И на фоне этой новости, мешая познавать интереснейшую информацию, непрерывно вылазит реклама о продаже различных автомобилей, стоимость которых миллион рублей и более. Это же безумные цены!!! Рекламируют как будто стельки для обуви. Куплю наверное, сегодня, парочку.