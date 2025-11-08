Прокурор Алтайского края потребовал оперативно устранять последствия непогоды

Антон Герман поставил на контроль ситуацию с непогодой в регионе

08 ноября 2025, 16:18, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алтайском крае прокурор региона Антон Герман взял под личный контроль ход работ по ликвидации ущерба, причиненного стихией.

После анализа информации из социальных сетей стало известно о многочисленных жалобах жителей на упавшие деревья, повреждения электросетей, сорванные крыши домов и другие инциденты, вызванные шквалистым ветром.

Антон Герман особо отметил важность оперативного устранения последствий разгула стихии. Он дал указание всем районным прокурорам пристально следить за соблюдением прав граждан, включая право на получение необходимой помощи и компенсаций в соответствии с законом.

Прокуратура Алтайского края напоминает гражданам о возможности обращения в органы прокуратуры по месту жительства или через онлайн-приемную для защиты своих законных интересов.