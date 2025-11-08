НОВОСТИОбщество

Прокурор Алтайского края потребовал оперативно устранять последствия непогоды

Антон Герман поставил на контроль ситуацию с непогодой в регионе

08 ноября 2025, 16:18, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алтайском крае прокурор региона Антон Герман взял под личный контроль ход работ по ликвидации ущерба, причиненного стихией.

После анализа информации из социальных сетей стало известно о многочисленных жалобах жителей на упавшие деревья, повреждения электросетей, сорванные крыши домов и другие инциденты, вызванные шквалистым ветром.

Антон Герман особо отметил важность оперативного устранения последствий разгула стихии. Он дал указание всем районным прокурорам пристально следить за соблюдением прав граждан, включая право на получение необходимой помощи и компенсаций в соответствии с законом.

Прокуратура Алтайского края напоминает гражданам о возможности обращения в органы прокуратуры по месту жительства или через онлайн-приемную для защиты своих законных интересов.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:17:08 08-11-2025

А Дед Мороз отвечал: " Давай, давай, я посмотрю, как у них это получится! " и продолжал надувать снега🤣🤣🤣

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:28 08-11-2025

Гость (17:17:08 08-11-2025) А Дед Мороз отвечал: " Давай, давай, я посмотрю, как у них э... Гость, за снег и ветер отвечает Снежная королева, а дед Мороз за морозы.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:43:13 08-11-2025

Гость (17:17:08 08-11-2025) А Дед Мороз отвечал: " Давай, давай, я посмотрю, как у них э... вот поганец, злорадствует, когда людям тяжело. чтоб тебе ... - ни дна ни покрышки!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:31:41 09-11-2025

Гость (20:43:13 08-11-2025) вот поганец, злорадствует, когда людям тяжело. чтоб тебе ...... Слово сарказм вам, похоже, не знакомо🤦

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:26 08-11-2025

Самое время проявить свою жёсткую позицию.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:55:44 10-11-2025

какой молодец, без него бы не справились!

  0 Нравится
Ответить
