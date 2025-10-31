Пострадавших нет

31 октября 2025, 08:26, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Дроны ВСУ ударили по городу Орлу в ночь на 31 октября. Обломки беспилотников упали на местную ТЭЦ и повредили энергосети.

Как пишет Shot, ссылаясь на очевидцев, на севере города прогремело от трех до семи взрывов. В небе мелькали яркие вспышки, а от громкого звука у автомобилей сработали сигнализации.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что обломки одного из сбитых БПЛА упали на территории ТЭЦ. Из-за этого в городе возникли проблемы с электроснабжением.

«Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Специалисты оперативно переключили подачу света на резервные линии. На данный момент ее восстановили практически полностью.

Напомним, ночью 30 октября дроны ВСУ атаковали Московскую и Воронежскую области. В связи с произошедшим план "Ковер" вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля, а также во Внуково и Домодедово.