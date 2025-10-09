Пропавшая в тайге Ирина Усольцева рассказала на видео о предстоящем семейном походе

Приоритетной версией случившегося в СК называют несчастный случай

09 октября 2025, 14:40, ИА Амител

Следственный комитет продолжает поиски семьи, пропавшей в горах Партизанского района Красноярского края 28 сентября. Речь идет о Сергее и Ирине Усольцевых и их пятилетней дочери. Об этом пишет ТВК.

Накануне выхода в тайгу Ирина Усольцева записала видео, где рассказала о маршруте и местах предполагаемых стоянок. Она отметила, что любит путешествия и такие походы приносят ей счастье. Женщина добавила, что муж, вероятно, будет нести дочь на шее, а сама девочка выразила желание пойти в поход вместе с родителями, хотя могла остаться у бабушки.

По данным СК, приоритетной версией случившегося является несчастный случай. В день подъема на гору резко изменились погодные условия – температура опустилась с +25 до 0 градусов, выпал снег, установился густой туман. Следователи считают, что семья могла заблудиться, пытаясь сократить маршрут или найти укрытие.

Отрабатываются и другие версии. Усольцевы могли уйти вглубь тайги, заметив медведя, или пытались спрятаться от непогоды и потеряли ориентир. Не исключается, что мужчина мог почувствовать недомогание, а женщина с ребенком не смогла выбраться самостоятельно. Также рассматривается вариант, что семья могла оказаться на скальной возвышенности и получить травмы.

В Следственном комитете подчеркнули, что все криминальные версии проверены и подтверждения не нашли. Поиски семьи продолжаются.