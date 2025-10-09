Пропавшая в тайге Ирина Усольцева рассказала на видео о предстоящем семейном походе
Приоритетной версией случившегося в СК называют несчастный случай
09 октября 2025, 14:40, ИА Амител
Следственный комитет продолжает поиски семьи, пропавшей в горах Партизанского района Красноярского края 28 сентября. Речь идет о Сергее и Ирине Усольцевых и их пятилетней дочери. Об этом пишет ТВК.
Накануне выхода в тайгу Ирина Усольцева записала видео, где рассказала о маршруте и местах предполагаемых стоянок. Она отметила, что любит путешествия и такие походы приносят ей счастье. Женщина добавила, что муж, вероятно, будет нести дочь на шее, а сама девочка выразила желание пойти в поход вместе с родителями, хотя могла остаться у бабушки.
По данным СК, приоритетной версией случившегося является несчастный случай. В день подъема на гору резко изменились погодные условия – температура опустилась с +25 до 0 градусов, выпал снег, установился густой туман. Следователи считают, что семья могла заблудиться, пытаясь сократить маршрут или найти укрытие.
Отрабатываются и другие версии. Усольцевы могли уйти вглубь тайги, заметив медведя, или пытались спрятаться от непогоды и потеряли ориентир. Не исключается, что мужчина мог почувствовать недомогание, а женщина с ребенком не смогла выбраться самостоятельно. Также рассматривается вариант, что семья могла оказаться на скальной возвышенности и получить травмы.
В Следственном комитете подчеркнули, что все криминальные версии проверены и подтверждения не нашли. Поиски семьи продолжаются.
15:25:22 09-10-2025
Везде речь идёт о семье, но дама чётко акцентирует, что дочь её и сын её. И путешествует она с дочкой и сынок. Мужик там похоже случайно затесался.
16:41:35 09-10-2025
Гость (15:25:22 09-10-2025) Везде речь идёт о семье, но дама чётко акцентирует, что дочь... Просто рука лицо!
"Женщина добавила, что муж, вероятно, будет нести дочь на шее, а сама девочка выразила желание пойти в поход вместе с родителями, хотя могла остаться у бабушки."
"Речь идет о Сергее и Ирине Усольцевых и их пятилетней дочери."
Где ж ты сына откопал, болезный?
17:21:00 09-10-2025
Гость (16:41:35 09-10-2025) Просто рука лицо! "Женщина добавила, что муж, вероят... видео посмотри, здоровый
20:28:37 09-10-2025
Гость (17:21:00 09-10-2025) видео посмотри, здоровый... В видео конкретно звучит слово "МУЖ".
16:05:54 09-10-2025
Ха..в ташкент блондинка собралась...ну ну ..выйди из тайги сначала
16:09:29 09-10-2025
В общем, малолетняя дочка в поход не хотела, но ее уболтали.
16:43:09 09-10-2025
Гость (16:09:29 09-10-2025) В общем, малолетняя дочка в поход не хотела, но ее уболтали.... Женщина добавила, что муж, вероятно, будет нести дочь на шее, а сама девочка выразила желание пойти в поход вместе с родителями, хотя могла остаться у бабушки.
12:12:48 10-10-2025
Пусть найдутся здоровыми и невредимыми.