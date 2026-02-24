Противопаводковые мероприятия начали проводить в районах Барнаула

Весеннее половодье может оказаться более сложным, чем в 2025 году

24 февраля 2026, 18:38, ИА Амител

Паводок в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В администрации Барнаула 24 февраля прошло оперативное аппаратное совещание, на котором отдельно рассмотрели подготовку города к весеннему паводку 2026 года. О ходе и сроках работ доложил заместитель главы города по защите населения и информации Игорь Лисин.

По его словам, муниципальный план мероприятий по пропуску ледохода и прохождению паводкового периода уже утвержден. Реализация части запланированных мер стартовала заранее — работы начались в районах краевой столицы.

Основное внимание, как подчеркнули в мэрии, будет уделено безопасности горожан, защите зданий и инженерных сооружений, а также стабильной работе систем жизнеобеспечения на всей территории Барнаула.

«В районах города эта работа уже началась: ведется разъяснительная работа с жителями и информирование о порядке действий населения в паводкоопасный период», — сообщили в администрации.

Власти также напомнили, что из-за продолжающегося накопления снега в бассейнах рек Алтайского края весеннее половодье может оказаться более сложным, чем в 2025 году. По оценкам специалистов, в предстоящем сезоне на водных артериях региона возможен максимальный уровень подъема воды, что требует повышенной готовности всех экстренных и коммунальных служб.