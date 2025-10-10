Психоаналитик объяснила силу любви Симоньян и Кеосаяна

Специалист отметила, что интенсивность горя обусловлена крушением надежды и сложностью получения утешения от близких

10 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян / Фото: Telegram-канал Маргариты Симоньян

Уход из жизни Тиграна Кеосаяна, супруга главного редактора RT Маргариты Симоньян, стал тяжелой утратой не только для семьи, но и для широкой общественности. Несмотря на длительную подготовку к возможному исходу, известная журналистка переживает горе особенно остро.

Психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с "Радио 1" отметила, что хотя Симоньян осознавала все риски, ее психика отказывалась принимать неизбежное.

«Ситуация не является классическим "острым горем", поскольку Тигран Кеосаян почти девять месяцев находился в коме, но Маргарита не могла принять этого. Человек – существо, устроенное очень по-детски, которое всегда до последнего верит в чудо», – пояснила эксперт.

По словам Смолярчук, глубина переживаний Симоньян связана с уникальным типом отношений, построенных на безусловной любви.

«Их привязанность была человеческой, безусловной любовью. Потеря многогранная: Маргарита осталась не только без мужа, но и без лучшего друга, опоры. Она потеряла чувство "женского счастья"», – подчеркнула психоаналитик.

Специалист добавила, что интенсивность горя обусловлена крушением надежды, силой любви и сложностью получения утешения от близких в такой трудный момент.