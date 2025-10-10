НОВОСТИОбщество

Психоаналитик объяснила силу любви Симоньян и Кеосаяна

Специалист отметила, что интенсивность горя обусловлена крушением надежды и сложностью получения утешения от близких

10 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян / Фото: Telegram-канал Маргариты Симоньян
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян / Фото: Telegram-канал Маргариты Симоньян

Уход из жизни Тиграна Кеосаяна, супруга главного редактора RT Маргариты Симоньян, стал тяжелой утратой не только для семьи, но и для широкой общественности. Несмотря на длительную подготовку к возможному исходу, известная журналистка переживает горе особенно остро.

Психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с "Радио 1" отметила, что хотя Симоньян осознавала все риски, ее психика отказывалась принимать неизбежное.

«Ситуация не является классическим "острым горем", поскольку Тигран Кеосаян почти девять месяцев находился в коме, но Маргарита не могла принять этого. Человек – существо, устроенное очень по-детски, которое всегда до последнего верит в чудо», – пояснила эксперт.

По словам Смолярчук, глубина переживаний Симоньян связана с уникальным типом отношений, построенных на безусловной любви.

«Их привязанность была человеческой, безусловной любовью. Потеря многогранная: Маргарита осталась не только без мужа, но и без лучшего друга, опоры. Она потеряла чувство "женского счастья"», – подчеркнула психоаналитик.

Специалист добавила, что интенсивность горя обусловлена крушением надежды, силой любви и сложностью получения утешения от близких в такой трудный момент.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

20:52:17 10-10-2025

Вся сила любви этих армянов, это доступ к кормушке РФ.

  30

Avatar Picture
Гость

21:21:23 10-10-2025

Гость (20:52:17 10-10-2025) Вся сила любви этих армянов, это доступ к кормушке РФ....
Но к гробешнику карманы не пришить...

  17

Avatar Picture
Гость

20:55:15 10-10-2025

Вы серьёзно???!!! Сколько ещё это будет муссироваться в прессе??? Ежедневно женщины теряют своих любимых, единственных, остаются
абсолютно без поддержки ,многие даже кредиты берут на похороны, пусть психоаналитик им раскажет, какого вида у них горе, хотя, думаю, они ей сами расскажут 🤷

  64

Avatar Picture
Гость

20:57:57 10-10-2025

Мне кажется наука ещё не в состоянии объяснить всё глубину любви этих великих людей.

  -4

Avatar Picture
Гость

21:41:06 10-10-2025

Гость (20:57:57 10-10-2025) Мне кажется наука ещё не в состоянии объяснить всё глубину л... Великими были святые Петр и Феврония, мне кажется вы же их имели в виду?

  -6

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

21:53:22 10-10-2025

Гость (21:41:06 10-10-2025) Великими были святые Петр и Феврония, мне кажется вы же их и...
Это те, которые знахарка-шатажистка и местный мажор недержащий слово?

  19

Avatar Picture
Бартоломео

09:18:03 11-10-2025

Гость (20:57:57 10-10-2025) Мне кажется наука ещё не в состоянии объяснить всё глубину л... Годно! Хе-хе

  3

Avatar Picture
Гость

21:31:06 10-10-2025

Они не единственная такая пара в России и в мире....

  13

Avatar Picture
Гость

21:50:59 10-10-2025

Силу тяжести знаю, силу трения знаю. Даже про силу упругости слышал. Про силу любви не слышал. Какой формулой описывается?

  4

Avatar Picture
Гость

08:46:23 11-10-2025

Гость (21:50:59 10-10-2025) Силу тяжести знаю, силу трения знаю. Даже про силу упругости... Своей силы мысли не хватает?

  5

Avatar Picture
Musik

14:16:16 11-10-2025

Гость (21:50:59 10-10-2025) Силу тяжести знаю, силу трения знаю. Даже про силу упругости... F(л) = a*Ks*Lv*exp(-l*g*i**2)

  1

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

21:54:28 10-10-2025

Предлагаю позвать ещё священника, астролога и таролога, чтобы уж точно оценить глубину их чувств со все сторон, так сказать

  19

Avatar Picture
Гость

14:09:27 11-10-2025

Sic semper tyrannis (21:54:28 10-10-2025) Предлагаю позвать ещё священника, астролога и таролога, чтоб... Люди, будьте человечнее,если вы люди.

  2

Avatar Picture
Аврора

20:45:51 11-10-2025

Все пройдет,она молодая.Денег воз,потому все преодолеет.А любовь....да она есть.У всех она разная

  2

Avatar Picture
Гость

14:55:15 12-10-2025

Гость (20:52:17 10-10-2025) Вся сила любви этих армянов, это доступ к кормушке РФ.... Бред, только поэтому актёры певцы и многие известные свалили из РФ, понимая, что кормушки уже не будет?

  0

