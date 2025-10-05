"Я не могу без тебя жить". Маргарита Симоньян обратилась к покойному мужу Тиграну Кеосаяну

Симоньян поделилась теплыми воспоминаниями о совместной жизни

05 октября 2025, 15:33, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: кадр из видео Telegram-канала Маргариты Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пронзительное видеообращение к своему покойному мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну, спустя девять дней после его кончины.

В своем обращении она использовала строки поэта Николая Асеева, которые отразили глубину ее переживаний: «Я не могу без тебя жить. Мне и в жару, и моря без тебя сушь... мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя».

Симоньян поделилась теплыми воспоминаниями о совместной жизни, отметив, что, несмотря на напряженный рабочий график, Кеосаян всегда находил время для семьи и детей.

«Таких, как ты, не бывает. С твоей улыбкой и заботой ты был моим и был частью нашего дома. Дом без тебя – пресный, темный и ничей. Но поскольку мы с тобой договаривались, что смерти нет, разлука это только миг по сравнению с вечностью, мы с тобой встретимся там опять. Потом приду к тебе, как Боженька скажет», – трогательно призналась Маргарита Симоньян.

На платформе "Смотрим" опубликовано последнее интервью телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна. Незадолго до комы Тигран Кеосаян стал гостем передачи "Судьба человека" (канал "Россия 1") журналиста Бориса Корчевникова, где довольно откровенно рассказал о своей жизни, семье, политических убеждениях.

Ранее мы писали о том, как простились с Тиграном Кеосаяном, а также о том, что известно о его смерти.

Церемония прощания с кинорежиссером Тиграном Кеосаяном в Москве / Фото: Сергей Карпухин, Сергей Булкин / ТАСС

Проблемы со здоровьем у Тиграна Кеосаяна начались еще с 2010 года, а к концу 2024-го его состояние резко ухудшилось. 26 сентября 2025 года, не выходя из комы, он скончался. Симоньян призналась, что потеря супруга стала для всей семьи невосполнимой утратой, но выразила надежду на встречу в будущем.