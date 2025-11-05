Врачи предупредили, что одностороннее использование наушников оказалось опасным для слуха

Слухом рискуют люди, которые регулярно используют только один наушник или работают в гарнитуре

Одностороннее использование наушников, особенно в тишине, может привести к ухудшению слуха. Об этом "Shot Проверке" рассказал лор – врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам специалиста, человеческий слух изначально настроен на стереозвук, поэтому постоянная нагрузка на одно ухо является для него неестественной. Такое использование наушников со временем может вызвать звон в ушах, а затем привести к односторонней сенсоневральной тугоухости – снижению слуха.

В группу риска попадают люди, которые регулярно используют только один наушник или работают в гарнитуре, например операторы кол-центров. Чтобы уменьшить вероятность проблем, громкость звука не должна превышать уровень фонового шума в помещении.

Зайцев отметил, что первые симптомы могут появиться уже через год, хотя у людей с изначально хорошим слухом этот процесс развивается медленнее. При этом, если одно ухо начинает слышать хуже, второе со временем также снижает чувствительность, подстраиваясь под слабое.

