Путин готовит важные заявления для Совбеза

22 сентября 2025, 17:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Сегодня после 14:30 по московскому времени Владимир Путин выступит с рядом важных заявлений в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, сообщает РИА Новости.

Об этом официально заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В августе президент уже дважды проводил подобные встречи, фокусируясь на региональной безопасности и вопросах СНГ.