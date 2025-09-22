Путин готовит важные заявления для Совбеза
22 сентября 2025, 17:50, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Сегодня после 14:30 по московскому времени Владимир Путин выступит с рядом важных заявлений в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, сообщает РИА Новости.
Об этом официально заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В августе президент уже дважды проводил подобные встречи, фокусируясь на региональной безопасности и вопросах СНГ.
