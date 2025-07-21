Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

По его мнению, коэффициента в 1,6 к 2030 году будет мало

21 июля 2025, 18:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Минимальный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 на одну женщину. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

Во время беседы Бречалов рассказал, что сейчас задача по повышению рождаемости – вызов для Удмуртии. Коэффициент в регионе составляет лишь 1,39. Он считает, что к 2030 году он достигнет 1,6.