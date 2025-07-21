Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
По его мнению, коэффициента в 1,6 к 2030 году будет мало
21 июля 2025, 18:55, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Минимальный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 на одну женщину. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.
Во время беседы Бречалов рассказал, что сейчас задача по повышению рождаемости – вызов для Удмуртии. Коэффициент в регионе составляет лишь 1,39. Он считает, что к 2030 году он достигнет 1,6.
"Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть", – сказал президент в ответ.
19:17:34 21-07-2025
Неа...
19:42:41 21-07-2025
у меня двое детей есть, дай бох их вырастить и помочь им как-то в жизни.
своим детям я говорю, чтобы раньше 30ти об этом даже не думали, пока не устроятся в жизни .
А сколько гос-ву надоть, 1,6 или 2,1 - это не моя и не моих детей забота.
к нам со освоим закоперством в стиле распахайте целину и пятилетку за 2 года пусть гос-во не лезет
20:11:34 21-07-2025
А кому надо? А зачем?
20:12:04 21-07-2025
И зарплаты у всех по 300 тысяч.
Только как это "должно быть" реализовать?
20:22:06 21-07-2025
А где жить то? Раньше коммунисты квартиры давали. А что дают единоросы? Маткапитал, которого даже на первоначальный взнос для кабальной ипотеки не хватит?
20:50:50 21-07-2025
Что ставят впереди-лошадь или телегу?
21:57:00 21-07-2025
Куда (20:50:50 21-07-2025) Что ставят впереди-лошадь или телегу?... Хинштейна
00:52:09 22-07-2025
Куда (20:50:50 21-07-2025) Что ставят впереди-лошадь или телегу?... Впереди идет поводырь. Но он и не телега, и не лошадь.
09:42:19 22-07-2025
Куда (20:50:50 21-07-2025) Что ставят впереди-лошадь или телегу?... ГЛОНАСС
10:59:32 22-07-2025
вот для этого замоташек и завозят
11:23:13 22-07-2025
Падение рождаемости у нас давняя ПРОБЛЕМА, и она не происходит линейно. Можно на пальцах посчитать. И об этом надо было кричать еще 30 лет назад. И кто-то еще верит, что 2025 численность населения России составляет 146 лямов человек? Отсюда и повышение пенс. возраста. Работающее население платит пенсам. А вот не стало столько работяг, а система не изменилась! Подняли пенс. возраст. Мера временная, лет на 7-10, не больше. Что потом? Вообще не будут платить? Есть варианты- сделать медицину недоступной, например, да и других решений хватает. Печально.
15:35:20 22-07-2025
Гость (11:23:13 22-07-2025) Падение рождаемости у нас давняя ПРОБЛЕМА, и она не происход... медицина и так недоступна-куда еще то
15:17:47 22-07-2025
Начинать надо с основного-повышать жизненный уровень населения.И не Москвы,Петербурга ,а всей страны.Если сейчас уже невозможно приобрести своё жильё для рядового гражданина,то о какой рождаемости можно вести речь?Или всю жизнь скитаться по съёмным углам?Для того чтобы как то выполнять продекларированные задачи нужны условия для этого,вера в завтрашний день.В советское время население увеличивалось и не было такой безысходности.