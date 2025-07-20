НОВОСТИПолитика

Путин: России грозит утрата суверенитета при покупке всего за нефть и газ

По мнению президента, РФ нужна технологическая независимость

20 июля 2025, 22:28, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Россия может утратить свою конкурентоспособность и суверенитет, если ее единственными экспортными товарами будут нефть и газ. Как сообщает "Ъ", об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, что России стоит отказаться от производства автомобилей.

"Если мы будем все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней – суверенитет", – заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что России необходимо добиваться технологического лидерства и независимости.

Комментарии 34

Avatar Picture
dok_СФ

23:58:22 20-07-2025

Что бы иметь технологическую независимость, надо и экономику свою иметь (независимую и плановую при наших масштабах территорий) .. Это давно понятно, примерно с 1917 года.. Многие конечно думают (и по сей день..), что можно купить всё и вся..

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:03:55 21-07-2025

Как же так появилась такая проблема. Удивительно. Вот так вдруг

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

01:35:05 21-07-2025

Гость (00:03:55 21-07-2025) Как же так появилась такая проблема. Удивительно. Вот так вд...
Ну вот в нулевые нефтедоллары верхушку устраивали, а как Европа нынче отказалась покупать - сразу начались разговоры о суверинитете. Уже вон просят поднять акцицы на бензин для внутреннего рынка.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

00:05:39 21-07-2025

"...об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, что России стоит отказаться от производства автомобилей..."

А так же самолётов, теплоходов и прочих космических кораблей.
🤣

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

08:39:55 21-07-2025

Кхм... (00:05:39 21-07-2025) "...об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о... Цитата из контекста? Сами то поняли о чём речь?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:09:07 21-07-2025

Какое то странное и противоречивое заявление

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:11:23 21-07-2025

И кто виноват, сказал ?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

08:28:34 21-07-2025

Гость (00:11:23 21-07-2025) И кто виноват, сказал ?... Был такой премьер Гайдар (по клички плохиш), с него всё и началось в "святые" 90-е

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
R

00:21:54 21-07-2025

Ахаха, это уже и правда не смешно…

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:40:58 21-07-2025

Получается зря Мюллеру ГерояКапТруда отгрузил?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:51:42 21-07-2025

А что меняется то? Ну не будут покупать и не надо. Зато нефть через 25 лет не закончится и газ. Можно было даже дерзнуть раньше и перекрыть поставку природных ресурсов самим.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:19:20 21-07-2025

Прохиндеи во власти... Позавчера они призывали строить коммунизм, вчера - капитализм, сегодня превратили страну в полуколонию и призывают народ к патриотизму...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:00:59 21-07-2025

Так она, технологическая независимость ,по сути дела была достигнута в советское время.Мы всё делали сами для себя.Зачем уничтожили предприятия ?И даже целые отрасли экономики?В угоду кому?Поколения работали на создание этой материально -технической базы и оказалось впустую?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:12 21-07-2025

Афиноген (09:00:59 21-07-2025) Так она, технологическая независимость ,по сути дела была д...
Афиноген (09:00:59 21-07-2025) Так она, технологическая независимость ,по сути дела была д...
Не было никакой независимости - всё что делали было либо не экономично, либо не экологично, либо не комфортно, либо дорого, либо не безопасно, либо не надежно, либо не обслуживаемо, либо не имело сервиса. В некоторых случаях всё вместе. Поэтому все смотрели на Запад с капающими изо рта слюнями. Вот и рухнула страна. Производить может любая третья страна мира, я думаю Монголия сможет создать чип, но он будет с пятиэтажный дом.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

10:22:49 21-07-2025

Гость (09:41:12 21-07-2025) Не было никакой независимости - всё что делали было либо... Была полная независимость и суверенитет.Не надо этой прожидовской пропаганды.Да,были свои недостатки,да ,может и уступали по товарам народного потребления западу,но ,тем не менее обрабатывали полмира.Везде строили,поставляли свою технику ,кормили,учили,лечили.Сейчас мы обладаем подобным могуществом?Производили всё ,и станки, и инструмент,и тракторы ,и комбайны,и суда ,и ледоколы,и самолёты,всё ,что хотите.Я уж не говорю о военной продукции.А то что глядели на запад,то и должны были глядеть,чтобы что то заимствовать,чтобы что то перенять,чтобы конкурировать с ними.Но не ради того,чтобы однажды продаться с потрохами.Как это устроили горбачёвские иуды променяв страну на 30 серебреников.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:22 21-07-2025

Афиноген (10:22:49 21-07-2025) Была полная независимость и суверенитет.Не надо этой прожидо... Всего в 1963 году СССР закупил около 12 миллионов тонн зерна, в основном канадского. На него были потрачены почти все валютные резервы и значительная часть золотого.
Неурожай в 1971 и 1972 годах вынудил Советский Союз искать зерно за границей, надеясь предотвратить массовый голод. В июле 1973 года Советский Союз закупил 10 миллионов тонн зерна (в основном пшеницы и кукурузы) в Соединённых Штатах, что привело к резкому росту мировых цен на зерно

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:16:05 21-07-2025

Гость (11:51:22 21-07-2025) Всего в 1963 году СССР закупил около 12 миллионов тонн зерна... Тогда закупали фуражное зерно для животноводства.Так как тогда было всё из натуральных продуктов а не из пальмового масла.Было и мясное и молочное полноценное стадо.В 1971,72 годах ,как я помню,ничего подобного похожего на голод и в помине не было.Да ещё повторюсь,кормили мы тогда полмира,так как разных стран ,которых мы поддерживали было немало на каждом континенте.Так что говорить о нашей немощи в те годы смешно и необоснованно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

15:08:11 21-07-2025

Афиноген (13:16:05 21-07-2025) Тогда закупали фуражное зерно для животноводства. Так как тог... Готов поспорить. Стоял за хлебом по 4 часа. Не более 4 булок в руки. Аргументируйте свою ахинею. Или признайтесь, что вам 12.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:40 21-07-2025

Пузырек (15:08:11 21-07-2025) Готов поспорить. Стоял за хлебом по 4 часа. Не более 4 булок... Свистишь дружок, никогда по 4 часа за хлебом при Союзе не стояли, уже его то всегда было много, по крайней мере в Барнауле уж точно. В 90-е - да могло быть, сам помню студентом в 93 вроде бы году по Томску рыскал, не было хлеба нигде, не купить, везде толпы народу

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

19:31:12 21-07-2025

Гость (16:03:40 21-07-2025) Свистишь дружок, никогда по 4 часа за хлебом при Союзе не ст... И не свистите. В 93-м можно было и слона в Барнауле купить.А вот в 85-м ничего не было. Ни мяса, ни хлеба,ни сигарет, ни алкоголя, ни сникерсов с марсом. Все в 91-92-м резко появилось. Ум прочисти. Или похмелись и вспомни

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

16:12:19 21-07-2025

Пузырек (15:08:11 21-07-2025) Готов поспорить. Стоял за хлебом по 4 часа. Не более 4 булок... Так вот, в те годы я был вполне уже дееспособен и помню ,что в хлебном магазине был довольно неплохой ассортимент выпечки.Помимо хлеба ,было немало сдобы-булочки,коврижка ,пироги с маком и прочее.Каких то ограничений не было.Хлеб был прекрасного качества-и пшеничный и ржаной.Всё было настоящее ,вкусное.Также и в продовольственном магазине-была и колбаса(именно в 71-72 году),были разные конфеты,масло,килька солёная,вина всякие,ещё припоминаю горошек и фаршированный перец хунгаро-фрукт.А вот к году 75 ,уже стали зажимать с поставками,уже начал появляться дефицит колбасы и прочих продуктов.Но всё равно жили относительно неплохо.Голода никакого не было.Это здесь ,у нас ,в Барнауле.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:45 21-07-2025

Пузырек (15:08:11 21-07-2025) Готов поспорить. Стоял за хлебом по 4 часа. Не более 4 булок... А вам, товарищ Пизирек, сколько годиков? И где вы в очередях за хлебом по 4 часа стояли? Мне почти 50. Ограничение по количеству булок в руки видел только в Кировской области. И то, чтоб свиней, коз или коров хлебом не кормили.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

19:24:32 21-07-2025

Гость (16:15:45 21-07-2025) А вам, товарищ Пизирек, сколько годиков? И где вы в очередях... Тоже почти 50. Стоял в очередях. А молоко в Иркутской области привозили 2 раза в неделю Очередь на 5-6 часов. Мороженое - 2 раза в год. 84-85. Врать не надо

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:52 21-07-2025

Пузырек (19:24:32 21-07-2025) Тоже почти 50. Стоял в очередях. А молоко в Иркутской област... Товарищ Пизирек, вы бы еще описали, что творилось в деревне у тетки, в глуши, в Саратове, ну либо еще в какой оппе необъятного СССР. Вы зачем свою глубинку на всю страну экстраполировать пытаетесь? Раз вы за хлебом полдня стояли, то и везде так было что ли? Так я вас огорчу. В конце 70-х начале 80-х бегал в хлебный магазин (красноармейский 131) за рогаликами по 5 копеек. И никогда в очереди не стоял. Так же и за молоком полдня никто из семьи не стоял в очереди. А ведь тогда молоко было на розлив, в стекле и в треугольниках типа тетрапака. Но вас видимо цивилизация не захватила.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:03 21-07-2025

Афиноген (09:00:59 21-07-2025) Так она, технологическая независимость ,по сути дела была д... "Мы" делали с основном ракеты. То, что делалось для людей, было сделано по остаточному принципу и из рук вон плохо.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:39 21-07-2025

Афиноген (09:00:59 21-07-2025) Так она, технологическая независимость ,по сути дела была д... А ты не в курсе, что не только отрасли развалили, а всю советскую империю? И делали это не нынешние, а вполне себе коммунисты с партибетами Горбачев и Яковлев.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

11:35:17 21-07-2025

Гость (10:25:39 21-07-2025) А ты не в курсе, что не только отрасли развалили, а всю сове... Я как раз про это и говорю, вот только после названных вами персонажей прошло уже 25 лет.Можно уже чего то и добиться?Китай воспрял в более короткий срок.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:19 21-07-2025

Гость (10:25:39 21-07-2025) А ты не в курсе, что не только отрасли развалили, а всю сове... и Горбачев, и Яковлев были не

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:57 21-07-2025

Извиняюсь спросить, а что там слышно про создание лунной космической базы и про создание буферной зоны чтобы исключить обстрелы? Базу быстрее построят?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

22:19:12 21-07-2025

Гость (09:42:57 21-07-2025) Извиняюсь спросить, а что там слышно про создание лунной кос... Уже построили и Бузова там спела

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:21 21-07-2025

"Путин: России грозит утрата суверенитета при покупке всего за нефть и газ"

Именно поэтому Россия сокращает расходы на развитие электроники в 5 раз?

В 2024 году расходы на нее составляли 26,5 миллиарда рублей, в 2025-м обрезание на 12,1 миллиарда, а в 2026-м — на 9,5 миллиарда, до 4,9 миллиарда рублей.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:53 21-07-2025

Гость (09:44:21 21-07-2025) "Путин: России грозит утрата суверенитета при покупке всего ... Если б только на развитие электроники...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:45 21-07-2025

Рождаемости нет, промышленности как таковой нет, науки нет, здравоохранение деградированно, высшее образование похоже на профанацию, пенсии нет, автомобиля своего нормального так и не сделали, дальше продолжать?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:27:06 21-07-2025

Гость (09:57:45 21-07-2025) Рождаемости нет, промышленности как таковой нет, науки нет, ... прям вот совсем-совсем ничего не осталось?
ну хоть что-то должно бы остаться?
или таки нет?
предлагаете сдаться?

  -13 Нравится
Ответить
