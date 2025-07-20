Путин: России грозит утрата суверенитета при покупке всего за нефть и газ
По мнению президента, РФ нужна технологическая независимость
20 июля 2025, 22:28, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Россия может утратить свою конкурентоспособность и суверенитет, если ее единственными экспортными товарами будут нефть и газ. Как сообщает "Ъ", об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, что России стоит отказаться от производства автомобилей.
"Если мы будем все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней – суверенитет", – заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин подчеркнул, что России необходимо добиваться технологического лидерства и независимости.
Что бы иметь технологическую независимость, надо и экономику свою иметь (независимую и плановую при наших масштабах территорий) .. Это давно понятно, примерно с 1917 года.. Многие конечно думают (и по сей день..), что можно купить всё и вся..
00:03:55 21-07-2025
Как же так появилась такая проблема. Удивительно. Вот так вдруг
01:35:05 21-07-2025
Ну вот в нулевые нефтедоллары верхушку устраивали, а как Европа нынче отказалась покупать - сразу начались разговоры о суверинитете. Уже вон просят поднять акцицы на бензин для внутреннего рынка.
00:05:39 21-07-2025
"...об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, что России стоит отказаться от производства автомобилей..."
А так же самолётов, теплоходов и прочих космических кораблей.
🤣
08:39:55 21-07-2025
00:09:07 21-07-2025
Какое то странное и противоречивое заявление
00:11:23 21-07-2025
И кто виноват, сказал ?
08:28:34 21-07-2025
00:21:54 21-07-2025
Ахаха, это уже и правда не смешно…
00:40:58 21-07-2025
Получается зря Мюллеру ГерояКапТруда отгрузил?
06:51:42 21-07-2025
А что меняется то? Ну не будут покупать и не надо. Зато нефть через 25 лет не закончится и газ. Можно было даже дерзнуть раньше и перекрыть поставку природных ресурсов самим.
07:19:20 21-07-2025
Прохиндеи во власти... Позавчера они призывали строить коммунизм, вчера - капитализм, сегодня превратили страну в полуколонию и призывают народ к патриотизму...
09:00:59 21-07-2025
Так она, технологическая независимость ,по сути дела была достигнута в советское время.Мы всё делали сами для себя.Зачем уничтожили предприятия ?И даже целые отрасли экономики?В угоду кому?Поколения работали на создание этой материально -технической базы и оказалось впустую?
09:41:12 21-07-2025
Не было никакой независимости - всё что делали было либо не экономично, либо не экологично, либо не комфортно, либо дорого, либо не безопасно, либо не надежно, либо не обслуживаемо, либо не имело сервиса. В некоторых случаях всё вместе. Поэтому все смотрели на Запад с капающими изо рта слюнями. Вот и рухнула страна. Производить может любая третья страна мира, я думаю Монголия сможет создать чип, но он будет с пятиэтажный дом.
10:22:49 21-07-2025
Гость (09:41:12 21-07-2025) Не было никакой независимости - всё что делали было либо... Была полная независимость и суверенитет.Не надо этой прожидовской пропаганды.Да,были свои недостатки,да ,может и уступали по товарам народного потребления западу,но ,тем не менее обрабатывали полмира.Везде строили,поставляли свою технику ,кормили,учили,лечили.Сейчас мы обладаем подобным могуществом?Производили всё ,и станки, и инструмент,и тракторы ,и комбайны,и суда ,и ледоколы,и самолёты,всё ,что хотите.Я уж не говорю о военной продукции.А то что глядели на запад,то и должны были глядеть,чтобы что то заимствовать,чтобы что то перенять,чтобы конкурировать с ними.Но не ради того,чтобы однажды продаться с потрохами.Как это устроили горбачёвские иуды променяв страну на 30 серебреников.
11:51:22 21-07-2025
Неурожай в 1971 и 1972 годах вынудил Советский Союз искать зерно за границей, надеясь предотвратить массовый голод. В июле 1973 года Советский Союз закупил 10 миллионов тонн зерна (в основном пшеницы и кукурузы) в Соединённых Штатах, что привело к резкому росту мировых цен на зерно
13:16:05 21-07-2025
Гость (11:51:22 21-07-2025) Всего в 1963 году СССР закупил около 12 миллионов тонн зерна... Тогда закупали фуражное зерно для животноводства.Так как тогда было всё из натуральных продуктов а не из пальмового масла.Было и мясное и молочное полноценное стадо.В 1971,72 годах ,как я помню,ничего подобного похожего на голод и в помине не было.Да ещё повторюсь,кормили мы тогда полмира,так как разных стран ,которых мы поддерживали было немало на каждом континенте.Так что говорить о нашей немощи в те годы смешно и необоснованно.
15:08:11 21-07-2025
16:03:40 21-07-2025
Пузырек (15:08:11 21-07-2025) Готов поспорить. Стоял за хлебом по 4 часа. Не более 4 булок... Свистишь дружок, никогда по 4 часа за хлебом при Союзе не стояли, уже его то всегда было много, по крайней мере в Барнауле уж точно. В 90-е - да могло быть, сам помню студентом в 93 вроде бы году по Томску рыскал, не было хлеба нигде, не купить, везде толпы народу
19:31:12 21-07-2025
16:12:19 21-07-2025
Пузырек (15:08:11 21-07-2025) Готов поспорить. Стоял за хлебом по 4 часа. Не более 4 булок... Так вот, в те годы я был вполне уже дееспособен и помню ,что в хлебном магазине был довольно неплохой ассортимент выпечки.Помимо хлеба ,было немало сдобы-булочки,коврижка ,пироги с маком и прочее.Каких то ограничений не было.Хлеб был прекрасного качества-и пшеничный и ржаной.Всё было настоящее ,вкусное.Также и в продовольственном магазине-была и колбаса(именно в 71-72 году),были разные конфеты,масло,килька солёная,вина всякие,ещё припоминаю горошек и фаршированный перец хунгаро-фрукт.А вот к году 75 ,уже стали зажимать с поставками,уже начал появляться дефицит колбасы и прочих продуктов.Но всё равно жили относительно неплохо.Голода никакого не было.Это здесь ,у нас ,в Барнауле.
16:15:45 21-07-2025
19:24:32 21-07-2025
19:47:52 21-07-2025
09:52:03 21-07-2025
10:25:39 21-07-2025
11:35:17 21-07-2025
11:48:19 21-07-2025
09:42:57 21-07-2025
Извиняюсь спросить, а что там слышно про создание лунной космической базы и про создание буферной зоны чтобы исключить обстрелы? Базу быстрее построят?
22:19:12 21-07-2025
09:44:21 21-07-2025
"Путин: России грозит утрата суверенитета при покупке всего за нефть и газ"
Именно поэтому Россия сокращает расходы на развитие электроники в 5 раз?
В 2024 году расходы на нее составляли 26,5 миллиарда рублей, в 2025-м обрезание на 12,1 миллиарда, а в 2026-м — на 9,5 миллиарда, до 4,9 миллиарда рублей.
09:52:53 21-07-2025
09:57:45 21-07-2025
Рождаемости нет, промышленности как таковой нет, науки нет, здравоохранение деградированно, высшее образование похоже на профанацию, пенсии нет, автомобиля своего нормального так и не сделали, дальше продолжать?
16:27:06 21-07-2025
ну хоть что-то должно бы остаться?
или таки нет?
предлагаете сдаться?