"Путин: России грозит утрата суверенитета при покупке всего за нефть и газ"

По мнению президента, РФ нужна технологическая независимость

20 июля 2025, 22:28, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Россия может утратить свою конкурентоспособность и суверенитет, если ее единственными экспортными товарами будут нефть и газ. Как сообщает "Ъ", об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о том, что России стоит отказаться от производства автомобилей.

"Если мы будем все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней – суверенитет", – заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что России необходимо добиваться технологического лидерства и независимости.