Главы государств также обсудили ядерную программу Ирана

16 ноября 2025, 09:51, ИА Амител

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в 2020 году / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации в секторе Газа и ядерном оружии Ирана. Об этом сообщает kremlin.ru.

Кроме того, главы государств поговорили о стабилизации обстановки в Сирии.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии», – уточнили в пресс-службе Кремля.

Напомним, окончание ближневосточного конфликта и послевоенное устройство сектора Газа обсуждали 13 октября на "саммите мира" в Египте. Тогда президент США Дональд Трамп предложил план по умиротворению Газы из 20 пунктов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Также отметим, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня 10 октября. Первый этап соглашения предусматривает отвод израильских войск на заранее согласованные позиции, освобождение заложников и передачу тел погибших, а второй – создание международных сил безопасности в Газе, разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из анклава.