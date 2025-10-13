Передышка или перестройка? Принесет ли "план Трампа" мир на Ближний Восток

Президент США хочет решить конфликт Израиля и ХАМАС в интересах своего бизнеса

13 октября 2025

Возвращение палестинских беженцев в Газу после вступления в силу перемирия между Израилем и ХАМАС / Фото: Abdel Kareem Hana / ТАСС

"Саммит мира", посвященный окончанию войны в секторе Газа, должен состояться 13 октября в Египте. Между тем, по мнению экспертов, разрекламированное президентом США Трампом завершение войны – всего лишь пауза в ближневосточном конфликте, который продолжается несколько десятилетий. Почему "саммит мира" не принесет мир в регион, в чем недостатки мирного плана американского лидера и как нынешний хозяин Белого дома хотел бы распорядиться палестинскими землями – в материале amic.ru.

Обмен заложниками и гарантиями

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 10 октября – его ратифицировало израильское правительство и одобрило руководство палестинского движения. Документ, основу которого составил план президента США Трампа, стороны подписали 9 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Там же должен состояться 13 октября и "саммит мира", посвященный окончанию войны в секторе Газа.

Первый этап соглашения предусматривает отвод израильских войск на заранее согласованные позиции, а также освобождение живых заложников, находящихся у ХАМАС и передачу тел погибших. В настоящее время организация удерживает 48 человек, сколько из них живых – неизвестно (по некоторым данным, к настоящему моменту их всего 20).

Представитель ХАМАС на переговорах Халиль аль-Хейя заявил в интервью арабскому телеканалу Al Jazzera, что движение получило от США и стран-посредников гарантии, что война в секторе Газа окончательно завершена.

Он также сообщил о предстоящем освобождении заложников, захваченных 7 октября 2023 года и палестинских заключенных в Израиле:

«Мы произведем обмен заложников на заключенных: на свободу выйдут 250 человек, осужденных на пожизненные сроки, а также 1700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года. Кроме того, из тюрем будут отпущены все несовершеннолетние палестинцы, находящиеся в заключении, и все осужденные женщины».

Израильский премьер Нетаньяху напомнил, что освобождение заложников было одной из главных целей военной операции ЦАХАЛ.

«Одна из главных целей этой войны – возвращение заложников. Всех заложников, живых и мертвых. И мы скоро этого достигнем», – заявил он в ходе встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

3 октября, когда стало известно о согласии ХАМАС с мирным планом Трампа, президент США поблагодарил "все замечательные страны, которые содействовали".

«Все действовали сообща, стремясь прекратить эту войну и добиться мира на Ближнем Востоке, и мы близки к достижению этого», – заявил он в видеообращении в своей соцсети Truth Social.

Под американским контролем

Для израильского премьера Нетаньяху реализация плана Трампа может быть вынужденным компромиссом, поскольку реальная тактика ХАМАС пока не ясна, считает политолог директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«ХАМАС сегодня, конечно, заинтересован в передышке, однако не факт, что собирается идти на продолжительный компромисс. В Израиле осенью 2026 года ожидаются парламентские выборы, хотя, возможно, они состоятся раньше, неизвестно, как отреагируют на происходящее избиратели правящей сегодня партии "Ликуда", традиционно требующие большей жесткости, в том числе в ситуации вокруг сектора Газа», – высказал он свое мнение amic.ru.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его государство войдет в состав целевой группы (в нее входят также США, Египет и Катар), которая будет отслеживать процесс урегулирования и выполнять посредническую миссию.

Американские военные будут "контролировать, наблюдать и следить за тем, чтобы не было никаких нарушений сделки", заявил глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер. В ближайшее время американская сторона образует группу примерно из 200 военных, которая, впрочем, не войдет в Газу, но будет мониторить ситуацию в ней. Не исключено, что в группу также будут включены турецкие, египетские, катарские, а также эмиратские военные чиновники, сообщает Al-Jazeera.

К миру за 20 пунктов?

В конце сентября 2025 года Белый дом представил план по мирному урегулированию конфликта в Газе. Документ, выдержки из которого были опубликованы на официальной странице администрации США в сети Х, включает 20 пунктов.

Согласно двум первым пунктам, "Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей". В документе говорится о перестройке региона "на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались". Впрочем, что скрывается за "перестраиванием" сектора, не раскрывается.

План предусматривает разоружение ХАМАС в обмен на амнистию и возможность участникам организации покинуть регион. Тель-Авив должен будет освободить заключенных и задержанных палестинцев.

Представители ХАМАС уже дали понять, что разоружаться не намерены, замечает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

«При этом в плане говорится о "разоружении", "демилитаризации" и "реинтеграции" палестинских формирований. Причем это должно происходить под контролем неких международных сил, с чем ХАМАС категорически не согласился. Его руководители уже заявили, что готовы сдать оружие только палестинскому правительству, в котором само движение будет в той или иной форме участвовать», – сообщил он amic.ru.

Управление Газой планируется возложить на так называемый "Совет мира", который возглавит Дональд Трамп. В него также войдет бывший британский премьер Тони Блэр и другие политики.

О провозглашении палестинского государства в плане ничего не сказано – вопрос государственного устройства откладывается на неопределенный период после проведения глубоких реформ.

Палестинцы не верят

На политической карте будущей Газы – как минимум по мнению Израиля и США – ХАМАС места нет, отмечает итальянская газета Corriere della Sera.

«Но проблема в том, что ХАМАС – это не просто движение, а скорее идея – и при таком раскладе о ее исчезновении говорить трудно», – замечает издание.

Примечательно, что в церемонии подписания соглашения о прекращении огня ХАМАС участвовать не собирается, пишет французская газета Le Figaro.

Как сообщил изданию член политбюро группировки Хусам Бадран, вместо этого движение будет полгаться на посредников из Катара, Египта, Турции. В интервью агентству France-Presse он назвал "абсурдной" идею удаления из региона членов ХАМАС, включенную в план президента США Трампа.

«Лидеры ХАМАС в секторе Газа находятся на своей земле, на земле, где они жили, среди своих семей и своего народа. Поэтому естественно, что они остаются там. Говорить об изгнании палестинцев, независимо от того, являются ли они членами ХАМАС или нет, со своей земли абсурдно и бессмысленно», – сказал Бадран.

В большинстве своем палестинцы как минимум не верят в предложенный план мирного разрешения конфликта, сообщил Кирилл Семенов:

«Они считают, что дело будет сводиться к тому, чтобы заставить их покинуть родные места. Так что породившие конфликт противоречия никуда не уйдут. В плане ничего не говорится ни о палестинском государстве, ни о том, как Израиль и Палестина будут сосуществовать в дальнейшем. Не стоит забывать, что часть израильской элиты настроена радикально и призывает решить палестинский вопрос путем зачистки территории».

Отложенная эскалация

Без признания Палестины независимым государством трудно говорить о каком-либо урегулировании конфликта, убежден военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Создается впечатление, что палестинцам просто предлагают забыть о геноциде, который устраивал Израиль прежде, и начать жить, как говорится, с чистого листа. В плане Трампа предусмотрена так называемая "перестройка Газы". Что это такое? Создание, как говорится, особой экономической зоны, реализация большого коммерческого проекта в интересах Трампа, о чем говорилось ранее. Никаких проблем это не решит, только сдвинет эскалацию на более поздний срок», – заявил он amic.ru.

По мнению Перенджиева, военный конфликт продолжится через некоторое время:

«Учитывая, что интересы палестинцев в плане Трампа не учтены, то их организации, видимо, через некоторое время возобновят борьбу. И мы снова увидим сообщения о диверсиях, захватах заложников, боевых действиях и так далее».

По мнению Михаила Нейжмакова, сохраняется высокая вероятность, что даже в случае временной приостановки эскалации вокруг Газы боевые действия там спустя некоторое время возобновятся.

Окончание военному конфликту, который продолжается уже несколько десятков лет, нынешнее соглашение, конечно, не положит, уверен Кирилл Семенов: