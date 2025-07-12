НОВОСТИОбщество

Путин поручил запустить детскую книжную карту для дошкольников

Ее номинал составит три тысячи рублей

12 июля 2025, 14:11, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству разработать программу, подразумевающую использование детской книжной карты, сообщили в Кремле.

Картой смогут воспользоваться семьи с детьми от трех до шести лет.

Карта номиналом три тысячи рублей позволит покупать детские книги из специального реестра. Доклад по программе должен быть представлен до 10 октября, а запуск планируется с 2026 года.

Ранее стало известно, что оценки по физкультуре, музыке, труду и ИЗО в российских школах могут отменить.

Комментарии 3

Avatar Picture
Шинник

15:07:34 12-07-2025

а я бы взрослую карту посмотрел !!!
Захочу на Яндекс и Гугл карты и ... везде разные даты последних снимков ...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:18:04 12-07-2025

3000 в месяц, год или на 3 года? Это всего 3-6 книг, не больше. А как появится, то и книги детские вырастут в цене.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:31:12 13-07-2025

Опять своруют, как с Пушкинской картой.

  -2 Нравится
Ответить
