Путин поручил запустить детскую книжную карту для дошкольников

Ее номинал составит три тысячи рублей

12 июля 2025, 14:11, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству разработать программу, подразумевающую использование детской книжной карты, сообщили в Кремле.

Картой смогут воспользоваться семьи с детьми от трех до шести лет.

Карта номиналом три тысячи рублей позволит покупать детские книги из специального реестра. Доклад по программе должен быть представлен до 10 октября, а запуск планируется с 2026 года.

