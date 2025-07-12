Путин поручил запустить детскую книжную карту для дошкольников
Ее номинал составит три тысячи рублей
12 июля 2025, 14:11, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил правительству разработать программу, подразумевающую использование детской книжной карты, сообщили в Кремле.
Картой смогут воспользоваться семьи с детьми от трех до шести лет.
Карта номиналом три тысячи рублей позволит покупать детские книги из специального реестра. Доклад по программе должен быть представлен до 10 октября, а запуск планируется с 2026 года.
