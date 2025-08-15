Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, он посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором

15 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом, запланированной на Аляске 15 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет саммит РФ и США, составляет порядка трех тысяч километров. Полетное время между городами – около четырех часов.

В последний раз Путин посещал Магаданскую область в декабре 2011 года. Тогда он занимал должность премьер-министра РФ. Ранее он приезжал в регион в ноябре 2005 года и провел здесь совещание о развитии золотодобывающей отрасли.

Со слов Пескова, сейчас президент собирается посетить промышленное предприятие в Магадане и встретиться с губернатором. После российский лидер отправится на Аляску, где состоится российско-американский саммит.

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Со слов помощника российского главы Юрия Ушакова, сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем – с участием делегаций.

Отметим, что в США уже прибыли журналисты кремлевского пула, а также представители делегации РФ, среди которых глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев.