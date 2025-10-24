В Госдуму внесли законопроект о призыве резервистов, которые будут защищать НПЗ
Резервисты смогут привлекаться для охраны инфраструктуры от атак беспилотников
24 октября 2025, 12:30, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность призыва россиян из мобилизационного резерва для обеспечения безопасности внутри страны. Об этом сообщает РБК.
Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности и предполагает направление резервистов на специальные сборы, цель которых – защита критически важных и иных объектов жизнеобеспечения.
Как пояснил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, резервисты смогут привлекаться, в частности, для охраны инфраструктуры от атак беспилотников. Речь идет о таких объектах, как энергетические предприятия, транспортные узлы и нефтеперерабатывающие заводы.
Цимлянский подчеркнул, что законопроект не связан с мобилизацией и не подразумевает отправку граждан в зону боевых действий на Украине. Он распространяется исключительно на тех, кто добровольно заключил контракт в мобилизационном резерве.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, который делает призыв на военную службу круглогодичным. Согласно документу, призывные мероприятия будут проводиться с 1 января по 31 декабря.
Хоть какие-то меры намечены на защиту от нацистов всей территории Российской Федерации.
13:20:33 24-10-2025
Насколько я понимаю эти объекты не являются государственными.
13:27:24 24-10-2025
Гость (13:20:33 24-10-2025) Насколько я понимаю эти объекты не являются государственными... Вы что рекламу не видели?
#АЗпром - национальное достояние
13:30:18 24-10-2025
Гость (13:20:33 24-10-2025) Насколько я понимаю эти объекты не являются государственными... Хех! Надо эту мысль донести до НПЗ на территории европий и сэшэасий. А то там у них точно все НПЗ частные, а охраняют их местные армии. Пусть быстро снимают охрану и не тратят на это деньги налогоплательщиков.
13:39:14 24-10-2025
Гость (13:20:33 24-10-2025) Насколько я понимаю эти объекты не являются государственными... Не патриотично мыслите
13:31:22 24-10-2025
частные объекты защищает частная охрана. За свой счет.
13:51:01 24-10-2025
Ловко придумано! Как прибыль-так себе в карман, а как нанять охрану с дробовиками- так пусть государство призыв объявляет охранять мою частную собственность. Это называется приватизация прибыли и национализация убытков...
14:17:54 24-10-2025
частники пусть нанимают взвод охотников с охотничьими ружьями и нейтрализуют БПЛА. А запасники только себя перестреляют из автоматов. Против дронов охотничьи ружья эффективны
14:32:18 24-10-2025
гость (14:17:54 24-10-2025) частники пусть нанимают взвод охотников с охотничьими ружьям... томагавк из дробовика сбей
17:19:39 24-10-2025
Гость (14:32:18 24-10-2025) томагавк из дробовика сбей... Не. его резервист из калаша уконтропупит...
14:25:41 24-10-2025
"Да не всё то, что сверху, — от Бога,
И народ «зажигалки» тушил;" (с) Вот и резервистам пора ....
14:44:22 24-10-2025
ППШариков (14:25:41 24-10-2025) "Да не всё то, что сверху, — от Бога,И народ «зажигалки»... когда народ "зажигалки" тушил в годы Отечественной войны, частной собственности не было. Была народная собственность.
14:53:38 24-10-2025
Гость (14:44:22 24-10-2025) когда народ "зажигалки" тушил в годы Отечественной войны, ча... У соседа корова сдохла, а вам приятно ?
14:56:55 24-10-2025
ППШариков (14:53:38 24-10-2025) У соседа корова сдохла, а вам приятно ?... Если сосед купил корову на полученные взятки и откаты.
14:31:25 24-10-2025
Если резервисты будут охранять частные НПЗ от беспилотников - чем в это время будет заниматься государственное ПВО? И как резервисты справятся с томагавками? Из нагана их подстрелят?
Куда будут стрелять резервисты? В небо? А шальные пули если поранят детские сады и школы? Нельзя стрелять куда попало.
Предлагаю для начала вокруг Алтайского края запустить дирижабли с сетками.
15:20:18 24-10-2025
Гость (14:31:25 24-10-2025) Если резервисты будут охранять частные НПЗ от беспилотников ... хоть бы шары, круглосуточные БПЛА -разведка на границе, потому что мы живем в пограничном регионе. Украинские БПЛА уже в Казахстане взрываются, не долетая до нас.
15:08:06 24-10-2025
а как мне стать охранником неба и получить зенитный пулемёт?
Сколько за это платят за смену? Какой штраф если собьёшь немного не то что надо?
15:15:50 24-10-2025
на территории края есть цели, потенциальные для БПЛА. Крупные стратегические охраняют ПВО, а частные и мелкие - хозяинам нанять опытных охотников. Такие всегда и везде есть по месту жительства в районах края и города и по месту нахождения объекта. У них есть разрешение пользоваться оружием. Провести с ними несколько тренировок, научить быстро по первому сигналу собираться и все дела. Как металлическим каркасом защитить объект - можно найти в интернете. Главное, каркас должен быть не рядом с объектом, а на значительном расстоянии вокруг объекта, чтобы даже при взрыве БЛА при касании каркаса до него осколки не долетели. При желании всё можно охранить. Главное, не надеяться на русское "авось".
19:06:53 24-10-2025
в сети вирусится ролик, как в Дагестане украинские БПЛА сбивали. Палили по ним все, кто мог из всего, что можно и что нельзя. Сбил тот, у кого "Сайга" была. Так что только меткие охотники спасти могут.
21:15:58 24-10-2025
гость (19:06:53 24-10-2025) в сети вирусится ролик, как в Дагестане украинские БПЛА сбив... А нельзя ли попроще - просто прекратить всё это и люди останутся живы и заводы перестанут страдать.
07:04:45 25-10-2025
Гость (21:15:58 24-10-2025) А нельзя ли попроще - просто прекратить всё это и люди остан... не получается "проще", на словах легко говорить, а остановить военную машину Запада не просто.