В Госдуму внесли законопроект о призыве резервистов, которые будут защищать НПЗ

Резервисты смогут привлекаться для охраны инфраструктуры от атак беспилотников

24 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность призыва россиян из мобилизационного резерва для обеспечения безопасности внутри страны. Об этом сообщает РБК.

Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности и предполагает направление резервистов на специальные сборы, цель которых – защита критически важных и иных объектов жизнеобеспечения.

Как пояснил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, резервисты смогут привлекаться, в частности, для охраны инфраструктуры от атак беспилотников. Речь идет о таких объектах, как энергетические предприятия, транспортные узлы и нефтеперерабатывающие заводы.

Цимлянский подчеркнул, что законопроект не связан с мобилизацией и не подразумевает отправку граждан в зону боевых действий на Украине. Он распространяется исключительно на тех, кто добровольно заключил контракт в мобилизационном резерве.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, который делает призыв на военную службу круглогодичным. Согласно документу, призывные мероприятия будут проводиться с 1 января по 31 декабря.