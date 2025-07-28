НОВОСТИПроисшествия

Пьяный 11-летний мальчик катался на "угнанной" машине по городу

Мать ребенка привлекут к административной ответственности

28 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Пьяный мальчик катался по городу / Фото: УМВД России по Амурской области
В Благовещенске правоохранители задержали 11-летнего мальчика, который в состоянии алкогольного опьянения катался по городу на автомобиле Toyota Corona Premio, сообщает амурская полиция.

«Автомобиль ребенок взял у отца. Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку», - рассказали в ведомстве.

Мать мальчика привлекут к административной ответственности за "нахождение ее ребенка в состоянии опьянения". Подростка поставят на профилактический учет в ПДН и медучреждение.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:05:10 28-07-2025

Да тут не мать, а отца привлекать надо, чтобы ключи от
машины не разбрасывал.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:42 28-07-2025

Гость (16:05:10 28-07-2025) Да тут не мать, а отца привлекать надо, чтобы ключи от м... У меня сын воровал ключи дома, я думал, что потерял и брал дубликат. Вы же не спите с ключами?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:16:42 28-07-2025

как же скучно я живу.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:25:32 28-07-2025

А почему не отца?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:07 28-07-2025

гость (16:25:32 28-07-2025) А почему не отца?... Отец то причём? Мать воспитывала - мать отвечает.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:40 28-07-2025

Гость (16:35:07 28-07-2025) Отец то причём? Мать воспитывала - мать отвечает.... А отцы у нас же не воспитывают, они вообще не причем) Зачем же тогда они ратуют за мужское воспитание сыновей, когда даже находясь в семье, они выполняют функцию тумбочки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

20:22:31 28-07-2025

Гость (16:35:07 28-07-2025) Отец то причём? Мать воспитывала - мать отвечает.... А отец не участвует в воспитании по умолчанию??

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:27 28-07-2025

Светлана (20:22:31 28-07-2025) А отец не участвует в воспитании по умолчанию??... Тупить перестаем, очевидно же,что отца в семье нет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:26 28-07-2025

Гость (20:55:27 28-07-2025) Тупить перестаем, очевидно же,что отца в семье нет ... Написано же, что угнал у отца. Даже если мужчина ушел из семьи, то отцом он быть перестал?

  3 Нравится
Ответить
