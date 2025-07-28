Пьяный 11-летний мальчик катался на "угнанной" машине по городу

Мать ребенка привлекут к административной ответственности

28 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Пьяный мальчик катался по городу / Фото: УМВД России по Амурской области

В Благовещенске правоохранители задержали 11-летнего мальчика, который в состоянии алкогольного опьянения катался по городу на автомобиле Toyota Corona Premio, сообщает амурская полиция.

«Автомобиль ребенок взял у отца. Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку», - рассказали в ведомстве.

Мать мальчика привлекут к административной ответственности за "нахождение ее ребенка в состоянии опьянения". Подростка поставят на профилактический учет в ПДН и медучреждение.