Многоженцу Ивану Сухову грозит срок за домогательства к собственной дочери

По данным следствия, преступления совершались с момента, когда девочке было 14 лет

10 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Многоженец Иван Сухов / Фото: vk.com/id191629727
Житель Владимирской области Иван Сухов, известный своим многоженством и проживанием с тремя женами и 14 детьми, стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, сообщает Shot.

Один из инцидентов стал причиной обращения пострадавшей к психиатру. Позднее девушка написала заявление в полицию, после чего Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье 135 ("Развратные действия").

В настоящее время проводятся следственные мероприятия и проверка всех обстоятельств произошедшего.

Сухов неоднократно заявлял, что не опасается проверок со стороны правоохранительных органов. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы до трех лет.

Комментарии 5

Кхм...

21:34:03 10-09-2025

"Намеренья - как воздух гор чисты!" (С)
Передовика демографического фронта, в тюрьму...
🤣

Олег

22:05:32 10-09-2025

В думу его, пусть там злодействует...

Гость

09:57:23 11-09-2025

грозит срок --- лучше усыпить, это же не человек

Гость

11:04:35 11-09-2025

Ну ладно он явно какие-то свои комплексы пытается отработать или просто больной на голову, но где он нашел ТРЕХ женщин, которые согласились с ним жить и рожать как конвейер?

Гость

11:19:40 11-09-2025

Гость (11:04:35 11-09-2025) Ну ладно он явно какие-то свои комплексы пытается отработать... да походу больны на то же место (голова).

