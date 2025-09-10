Многоженцу Ивану Сухову грозит срок за домогательства к собственной дочери
По данным следствия, преступления совершались с момента, когда девочке было 14 лет
Житель Владимирской области Иван Сухов, известный своим многоженством и проживанием с тремя женами и 14 детьми, стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, сообщает Shot.
Один из инцидентов стал причиной обращения пострадавшей к психиатру. Позднее девушка написала заявление в полицию, после чего Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье 135 ("Развратные действия").
В настоящее время проводятся следственные мероприятия и проверка всех обстоятельств произошедшего.
Сухов неоднократно заявлял, что не опасается проверок со стороны правоохранительных органов. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы до трех лет.
21:34:03 10-09-2025
"Намеренья - как воздух гор чисты!" (С)
Передовика демографического фронта, в тюрьму...
🤣
22:05:32 10-09-2025
В думу его, пусть там злодействует...
09:57:23 11-09-2025
грозит срок --- лучше усыпить, это же не человек
11:04:35 11-09-2025
Ну ладно он явно какие-то свои комплексы пытается отработать или просто больной на голову, но где он нашел ТРЕХ женщин, которые согласились с ним жить и рожать как конвейер?
11:19:40 11-09-2025
Гость (11:04:35 11-09-2025) Ну ладно он явно какие-то свои комплексы пытается отработать... да походу больны на то же место (голова).