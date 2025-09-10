Многоженцу Ивану Сухову грозит срок за домогательства к собственной дочери

По данным следствия, преступления совершались с момента, когда девочке было 14 лет

10 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Многоженец Иван Сухов / Фото: vk.com/id191629727

Житель Владимирской области Иван Сухов, известный своим многоженством и проживанием с тремя женами и 14 детьми, стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, сообщает Shot.

По данным следствия, преступления совершались с момента, когда девочке было 14 лет.

Один из инцидентов стал причиной обращения пострадавшей к психиатру. Позднее девушка написала заявление в полицию, после чего Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье 135 ("Развратные действия").

В настоящее время проводятся следственные мероприятия и проверка всех обстоятельств произошедшего.

Сухов неоднократно заявлял, что не опасается проверок со стороны правоохранительных органов. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы до трех лет.