Пять тысяч сердец. Сибирский институт репродукции и генетики человека отмечает юбилей

Известный центр работает в Барнауле уже 25 лет и помогает семьям со всей России и из других стран

28 мая 2026, 08:30, ИА Амител erid: 2W5zFJD82iV

Сибирский институт репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Рождение ребенка часто называют чудом. Но для тысяч семей за этим чудом стоят не только любовь, терпение и надежда, но и репродуктологи, эмбриологи, лаборатория, современные технологии и очень бережная работа с самым сокровенным. Уже 25 лет Сибирский институт репродукции и генетики человека (СИРГ) успешно применяет самые передовые технологии диагностики и лечения всех видов бесплодия. Один из старейших медицинских центров Алтайского края в сфере репродуктологии помогает семьям пройти путь от диагноза до долгожданной беременности и рождения ребенка. Корреспондент amic.ru побывал в этом центре и узнал, на что сегодня способна медицина и почему сюда приезжают даже из других стран.

Одни из первых за Уралом

Сибирский институт репродукции и генетики человека в 2001 году открыл известный гинеколог Давид Семенович Бронештер при непосредственном участии ректора алтайского медицинского института Валерия Михайловича Брюханова. Подобные центры тогда были в основном в Москве и городах Центральной России.

«Мы были одним из первых центров за Уралом. И, конечно, это было очень знаковое событие для всей Сибири. Первый ребенок у нас родился в начале 2002-го. За 25 лет при помощи ЭКО на свет появилось уже около 5000 детей. Пять тысяч маленьких сердечек», — рассказал директор Максим Дубровин, проводя экскурсию по центру.

Сибирский институт репродукции и генетики человека / Фото: из архива центра

Очень светлому, современному центру, который занимает три этажа. Он расположен на улице Малахова, 123 (в районе пересечения с Павловским трактом). Хотя с ними и так знакомы многие семьи, у которых возникают сложности с наступлением беременности.

В честь дня рождения Сибирский институт репродукции и генетики человека дает скидку 10% на любую услугу или процедуру (в том числе и дорогостоящую) для любого клиента с 1 по 15 июня 2026 года (все подробности по номеру регистратуры 8 (3852) 50-10-88).

Сибирский институт репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Лягушка — добрый символ

Кроме фотографий детей, которыми здесь буквально увешаны все стены, внимание сразу привлекают многочисленные фигурки и игрушки в виде лягушек.

«Все началось в 2002 году. Пациенты принесли нам лягушку. Мы удивились: зачем? А они сказали, что проходят процедуру подсадки и верят, что лягушонок — добрый символ. Потом люди начали приносить лягушек одну за другой», — вспоминает Максим Дубровин.

Так в медицинском центре появился почти домашний знак надежды. Для кого-то это просто сувенир. Для пациентов — поддержка веры в то, что все получится.

Сибирский институт репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

В месяц в СИРГе проводят около 25 протоколов ЭКО.

Вячеслав Востриков / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

До чего дошел прогресс

Сегодня СИРГ — это медицинский центр полного цикла в сфере диагностики и лечения бесплодия. Пациенты проходят обследования, консультации репродуктолога, гинеколога, уролога-андролога, эмбриолога, лабораторную диагностику, УЗИ, лечение и последующее наблюдение беременности. И, конечно, саму процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Главный врач, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии АГМУ Вячеслав Востриков (его имя тоже знакомо многим пациентам) отмечает, что за четверть века ЭКО прошло большой путь — от процедуры, которая вызывала недоверие, до признанного способа лечения бесплодия.

«ЭКО трансформировалось из экспериментального метода в широко применяемый инструмент. Изменились технологии, пациенты и отношение общества к вспомогательным репродуктивным технологиям. Одно неизменно — наше желание помогать людям становиться родителями», — говорит Вячеслав Востриков.

По его словам, прогресс в диагностике помог точнее искать причины бесплодия, новые лекарства повысили эффективность лечения, а развитие криобиологии дало возможность сохранять эмбрионы, яйцеклетки и сперматозоиды.

Развитие медицины привело к повышению результативности как самих программ, так и криопротоколов. Оставшиеся эмбрионы замораживают и потом переносят женщине, что повышает ее шансы на беременность. Витрификация (быстрая заморозка) яйцеклеток и спермы позволила сохранить фертильность многим людям при высоком риске ее потери в ходе лечения заболеваний и при возрастном снижении репродуктивного потенциала. А преимплантационное генетическое тестирования (ПГТ, исследование качества эмбриона) помогло снизить риск наследственных заболеваний и повысить шансы на успешную беременность.

«Будущее репродуктивных технологий связано с тремя главными направлениями. Это автоматизация на базе искусственного интеллекта (персонализация стимуляции на основе уникального метаболического и генетического профиля пациента, роботизация оплодотворения и культивирования), что позволит снизить затраты для пациентов. А также преимплантационный генетический скрининг и создание половых клеток in vitro ("ин витро", в пробирке. — Прим. ред.)», — добавляет Востриков.

Проще говоря, ИИ и достижения в генетике помогают медицине сделать новый шаг в развитии, сделать процедуру более эффективной.

Сибирский институт репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Система "создания" чуда

Вспомогательные репродуктивные технологии сегодня — это не одна процедура, а целая система. Врачи оценивают здоровье обоих партнеров, ищут причины бесплодия, подбирают тактику, учитывают возраст, результаты обследований, сопутствующие заболевания и предыдущий опыт лечения.

В СИРГе применяют современные методы вспомогательных репродуктивных технологий: ЭКО, ИКСИ, внутриматочную инсеминацию, криоконсервацию эмбрионов, яйцеклеток и сперматозоидов, донорские программы и суррогатное материнство. По медицинским показаниям используют генетическое тестирование эмбрионов.

Проблемы здесь решают комплексно, бесплодие не значит сразу ЭКО. Бывает, что беременность возможна после лечения или менее сложной процедуры.

«Называть ЭКО последним шагом неверно. Да, это наиболее эффективный способ преодоления бесплодия, но решение всегда зависит от конкретной пары, диагноза, возраста и результатов обследования», — объясняет Вячеслав Востриков.Также центр в целом занимается женским и мужским репродуктивным здоровьем, наблюдением беременности и сопутствующими направлениями. Здесь можно сдать анализы, пройти УЗИ-диагностику, кольпоскопию, гистероскопию, консультацию маммолога.

Сибирский институт репродукции и генетики человека / Фото: СИРГ

Четверть века для частного медицинского центра — серьезный срок. Особенно для такой узкой специальности, где нельзя остановиться на однажды купленном оборудовании или старых схемах лечения. Репродуктология быстро меняется: появляются новые лабораторные методы, лекарства, подходы к криоконсервации, генетическим исследованиям и ведению пациентов.

Технологии важны, но они не заменяют опыт врача. Одна и та же процедура у разных пациентов может требовать разной подготовки, разных дозировок, разного времени и разной тактики.

В СИРГе частота наступления беременности при ЭКО составляет около 32–36%. С учетом криопереносов кумулятивная частота может достигать 42–47%, а несколько циклов ВРТ увеличивают общую результативность до 70–80%.

Доктор, помогите!

И именно врачи — самая сильная сторона центра. Многие здесь работают практически со дня открытия. Для медицины это редкость, для репродуктологии — большое преимущество.

«У нас нет текучести кадров вообще. Известный репродуктолог Вячеслав Востриков, гинеколог-репродуктолог Светлана Гречникова, заведующая эмбриологической лабораторией Светлана Загородникова, уролог-андролог Юрий Вторников, заведующий лабораторией Владимир Нагайцев, генетик Александр Шипилов — эти опытнейшие специалисты стояли у истоков. В такой сфере самое ценное — опыт», — говорит Максим Дубровин.

В команде центра также акушер-гинеколог Елена Кравцова, гинеколог-репродуктолог Жанира Митьковская, эмбриолог Елена Иванова, репродуктолог Екатерина Левченко, онколог-маммолог Дарья Топова, акушер-гинеколог Елена Рупп, врач клинической лабораторной диагностики Алексей Котов, врач УЗИ Марина Желябовская, эндокринолог Ирина Петрикова и другие специалисты.

Врачи Сибирского института репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Врачи центра состоят в профессиональных сообществах, в том числе в Российской ассоциации врачей-репродуктологов, участвуют в международных конференциях, следят за научной повесткой. В медицине это не формальность: новые данные меняют подходы к стимуляции, переносу эмбрионов, генетическим исследованиям и оценке рисков.

«Наши врачи владеют современными технологиями, чтобы чудо пришло, по возможности, в каждую семью, которая к нам обратилась», — подчеркивает Максим Дубровин.

Не теряйте время

Один из главных советов репродуктологов — не откладывать обращение к врачу. Бесплодие не всегда означает, что у пары нет шансов. Но чем раньше специалисты найдут причину, тем больше вариантов лечения останется.

«Если в течение одного года регулярной половой жизни беременность не наступает, нужно обратиться к специалисту. В возрасте 35 лет и старше ждать год не стоит: если беременности нет в течение шести месяцев, уже нужна помощь», — говорит Вячеслав Востриков.

Возраст — один из ключевых факторов. По словам главного врача, пик репродуктивной способности у женщин приходится примерно до 29 лет. После 30 вероятность наступления беременности снижается, а после 35 лет падает значительно быстрее. При этом все больше людей откладывают рождение первого ребенка: сначала — учеба, работа, жилье, стабильность, а уже потом — семья.

Сибирский институт репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Максим Дубровин тоже связывает рост проблемы не только с медициной, но и социальными факторами. По его словам, пары все чаще приходят в более зрелом возрасте, когда времени на попытки уже меньше, а медицинских сложностей больше.

«Сейчас люди сначала хотят утвердиться в жизни, купить квартиру, машину, заработать, а потом начинают думать о детях», — говорит директор.

Самая молодая пациентка центра была возрастом 18 лет. Девушке предстояла операция на яичниках, и она обратилась за криоконсервацией яйцеклеток. Самой возрастной было 60 лет. Чаще всего в центр обращаются люди 35–50 лет.

Процедурный кабинет в Сибирском институте репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Страхи, которые мешают прийти за помощью

Несмотря на то, что ЭКО давно вошло в медицинскую практику, вокруг него до сих пор много страхов. Люди боятся гормональной стимуляции, переживают за здоровье детей, рожденных после вспомогательных репродуктивных технологий.

Вячеслав Востриков говорит, что эти мифы мешают пациентам вовремя прийти к врачу.

«Гормональная стимуляция не истощает яичники и не вызывает рак. На стимуляцию отвечают только яйцеклетки, чувствительные к ней, общий запас ооцитов (женская гамета, клетка, которая обеспечивает образование эмбриона после оплодотворения. — Прим. ред.) при этом не затрагивается. Дети после ЭКО ничем не отличаются от детей, зачатых естественным путем», — объясняет главный врач.

Еще один миф — будто ЭКО это долго и болезненно. На практике число визитов во время стимуляции часто ограничивается несколькими приемами, а пункцию фолликулов проводят под внутривенным наркозом. Но важно понимать: каждая программа индивидуальна, поэтому сроки, этапы и назначения определяет врач.

Не менее важно убрать негативное отношение к самой проблеме.

«Общество должно отказаться от стигматизации пациентов с бесплодием. Бесплодие — это не наказание, а заболевание, которое требует деликатного отношения. Это состояние касается обоих партнеров, поэтому не нужно искать виноватых», — подчеркивает Вячеслав Востриков.

Сибирский институт репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Как проходит процедура ЭКО

Программа ЭКО состоит из нескольких этапов. Сначала пара проходит подготовку и обследование. Врачи выбирают время начала программы и оптимальный протокол. Затем идет стимуляция овуляции или наблюдение за естественным циклом. После этого проводят пункцию фолликулов и забор ооцитов.

В лаборатории яйцеклетку оплодотворяют сперматозоидами. Иногда применяют ИКСИ — метод, при котором эмбриолог вводит один сперматозоид внутрь яйцеклетки. Далее эмбрионы культивируют, после чего один переносят в полость матки. Оставшиеся при наличии показаний и согласия пациентов могут заморозить.

Врачи и сотрудники Сибирского института репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Через две недели женщина сдает анализ крови на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека — гормон, который показывает наличие беременности). Но даже положительный результат — не финал, а начало нового этапа наблюдения. Беременность после ЭКО требует внимания так же, как и любая другая, а иногда — более плотного сопровождения.

В СИРГе подчеркивают: цель врачей — не просто получить беременность, а помочь стать родителями.

В центре принципиально не делают аборты.

Едут даже из-за рубежа

Пациенты приезжают не только из Барнаула и районов Алтайского края. В центре принимают жителей Республики Алтай, Новосибирска, Москвы, Кемерова, Владивостока, Магадана и многих других регионов России. А также пациентов, которые живут за рубежом, но сохраняют связь с Алтаем, в том числе из Франции, Германии, Израиля, Китая, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Часто в СИРГ обращаются пары, которые уже пробовали ЭКО в других центрах, но так и смогли стать родителями. И им помогают.

В репродуктологии большое значение имеет доверие. Иногда за плечами пары уже есть годы попыток, обследований, неудачных протоколов и сильное эмоциональное выгорание. Поэтому врачу важно не только назначить анализы, но и спокойно объяснить человеку, что происходит, какие есть шансы и какие шаги разумно сделать дальше.

Сибирский институт репродукции и генетики человека / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

За 25 лет Сибирский институт репродукции и генетики человека стал частью медицинской истории Алтайского края. Здесь выросла команда, накопился огромный опыт, появились тысячи детских историй, которые когда-то начинались с тревожного вопроса: "А получится ли у нас?"

Вячеслав Востриков уверен: важно не бояться обращаться за помощью и не ждать, пока время уйдет.

«Не откладывайте срок рождения ребенка. Счастье материнства несравнимо ни с чем. Дети — это самая надежная инвестиция», — говорит он.

И, пожалуй, именно это делает 25-летие СИРГ не просто красивой датой. За ней — работа людей, которые каждый день занимаются очень тихим, сложным и важным делом: помогают появляться новой жизни.

Сибирский институт репродукции и генетики человека

Барнаул, ул. Малахова, д. 123, пом. Н6 (тел.: 8-963-501-70-50), Пролетарская, 148 (тел.: 8-903-949-00-88)

Сайт

"Макс"

"Телеграм"

"ВКонтакте"

E-mail: ivfaltai@mail.ru, info@ivfaltai.ruООО "Сибирский институт репродукции и генетики человека"

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста