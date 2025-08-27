Рабочие заасфальтировали рельсы в Екатеринбурге и трамвай сошел с путей

Несколько вагонов встали на линии без движения

27 августа 2025, 14:37, ИА Амител

Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге / Фото: Ural Mash

В Екатеринбурге в среду утром, 27 августа, с рельсов сошел трамвай, после того как дорожные рабочие ночью заасфальтировали часть путей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По словам очевидцев, из-за этого движение в сторону Машиностроителей оказалось парализовано.