Рабочие заасфальтировали рельсы в Екатеринбурге и трамвай сошел с путей
Несколько вагонов встали на линии без движения
27 августа 2025, 14:37, ИА Амител
Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге / Фото: Ural Mash
В Екатеринбурге в среду утром, 27 августа, с рельсов сошел трамвай, после того как дорожные рабочие ночью заасфальтировали часть путей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
По словам очевидцев, из-за этого движение в сторону Машиностроителей оказалось парализовано.
«Бригады спешно снимают свежий асфальт и расчищают участок», – говорится в сообщении.
14:42:20 27-08-2025
Это Россия!
14:43:41 27-08-2025
Этапять
14:50:02 27-08-2025
идиотизм
15:18:21 27-08-2025
такие стоп-кран на ледоколах в зеленый цвет красють.
15:37:51 27-08-2025
Интересно, а почему он сошел с рельс?
15:55:04 27-08-2025
Гость (15:37:51 27-08-2025) Интересно, а почему он сошел с рельс?... ну не метро же под асфильт лезть
16:07:26 27-08-2025
у нас так же было на Юрина/С.Западная. Гастарбайтеры не в курсе тех. требований