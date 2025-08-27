НОВОСТИПроисшествия

Рабочие заасфальтировали рельсы в Екатеринбурге и трамвай сошел с путей

Несколько вагонов встали на линии без движения

27 августа 2025, 14:37, ИА Амител

Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге / Фото: Ural Mash
Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге / Фото: Ural Mash

В Екатеринбурге в среду утром, 27 августа, с рельсов сошел трамвай, после того как дорожные рабочие ночью заасфальтировали часть путей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По словам очевидцев, из-за этого движение в сторону Машиностроителей оказалось парализовано.

«Бригады спешно снимают свежий асфальт и расчищают участок», – говорится в сообщении.

Комментарии 7


Гость

14:42:20 27-08-2025

Это Россия!

  


Гость

14:43:41 27-08-2025

Этапять

  


Гость

14:50:02 27-08-2025

идиотизм

  


Musik

15:18:21 27-08-2025

такие стоп-кран на ледоколах в зеленый цвет красють.

  


Гость

15:37:51 27-08-2025

Интересно, а почему он сошел с рельс?

  


Гость

15:55:04 27-08-2025

Гость (15:37:51 27-08-2025) Интересно, а почему он сошел с рельс?... ну не метро же под асфильт лезть

  


Гость

16:07:26 27-08-2025

у нас так же было на Юрина/С.Западная. Гастарбайтеры не в курсе тех. требований

  

