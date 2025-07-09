Работа с заботой о здоровье. Количество откликов на вакансии с ДМС увеличилось на 31%

Бизнес вынужден пересматривать HR-стратегии и искать новые способы удержания ценных кадров

09 июля 2025, 22:59, ИА Амител

Врач смотрит снимки женщины / Фото: amic.ru

В России растет соискательский интерес к вакансиям с упоминанием добровольного медицинского страхования (ДМС) – в первом полугодии 2025 года количество откликов увеличилось на 31%. Как сообщает "Волга.Ньюс", об этом заявили представители "Авито Работа" на ключевой сессии "Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников", прошедшей в рамках международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Отмечается, что в целом по России чаще всего ДМС упоминается в сфере складских комплексов (19,17%), предприятий транспортного машиностроения (17,05%), а также в сфере розничной и оптовой торговли (15,69%). При этом наблюдается резкий рост упоминаний ДМС в вакансиях из Центральной России.

Директор по развитию сервиса Роман Губанов подчеркнул, что в условиях рекордного дефицита кадров, особенно в рабочих профессиях, работодатели сталкиваются с существенными затратами на подбор персонала. В связи с этим бизнес вынужден пересматривать HR-стратегии и искать новые способы удержания ценных кадров.