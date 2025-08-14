Житель Новосибирской области получил 15 лет за убийство на почве ревности
Поводом для гнева стали лайки в соцсети
14 августа 2025, 15:45, ИА Амител
39-летний мужчина из Убинского района приговорен к 15 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 110 тысяч рублей за убийство односельчанина. Конфликт произошел из-за женщины, которая предпочла осужденному женатого мужчину, сообщает "КП-Новосибирск".
Трагедия разыгралась вечером 15 декабря 2024 года. По данным следствия, Михаил* и Николай* давно знали друг друга – оба работали вахтовиками и были знакомы с местной жительницей Машей*. Николай состоял в браке, но в селе знали о его связи с Машей. Михаил же был в нее влюблен.
В день преступления Михаил, только вернувшись с вахты, пришел к женщине с цветами, но получил отказ. Расстроенный, он выпил, а затем, увидев в соцсетях лайки Маши на странице Николая, решил отомстить. Взяв охотничье ружье, он вызвал такси и отправился к дому соперника.
Николай чистил снег у забора. По словам очевидцев, Михаил вышел из машины и крикнул: «Это тебе за Машку!» и произвел два выстрела, один из которых оказался смертельным.
После убийства мужчина попытался скрыться: выбросил патроны и спрятал ружье, но его быстро задержали – камеры видеонаблюдения зафиксировали его с оружием. На следствии он полностью признал вину.
Суд учел все обстоятельства дела, включая незаконное хранение и переделку оружия, и вынес жесткий приговор.
* Имена изменены
