Работодателей хотят заставить индексировать зарплаты
Инициативу планируют рассмотреть в Госдуме
10 ноября 2025, 14:30, ИА Амител
В Государственную Думу направят проект, разработанный председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, согласно которому работодатели в России должны будут ежегодно увеличивать заработную плату сотрудников. Индексация должна быть не меньше, чем годовой уровень инфляции, сообщает ТАСС.
Планируется внести поправки в действующий Трудовой кодекс. Хотя кодекс уже предусматривает обязательную индексацию для поддержания покупательной способности зарплат, конкретные сроки и частота процедуры в настоящее время не определены. Нилов отметил, что предложенная мера обеспечит справедливый рост доходов, компенсирующий регулярное увеличение расходов граждан.
14:35:32 10-11-2025
Кровь из глаз
14:40:19 10-11-2025
Зачем изобретать велосипед? Не трогайте работодателей, отстаньте от них со своими популистскими заявлениями. Проще гос. думе каждый год МРОТ поднимать, что будет оказывать на экономику больший оздоравливающий эффект
14:44:46 10-11-2025
Давно пора обязать!!!
15:03:54 10-11-2025
А повышение НДС отразится на той инфляции по росту которой считать будут? А прогрессивная шкала НДФЛ? Статисты будут инфляцию рисовать в 2-3% и снова будем чупа-чупсить
15:16:36 10-11-2025
Давайте заставьте их. А то вообще о.......
Главное, чтобы они испугались (исполняли)))))
17:56:05 10-11-2025
Как работодатель официально заявляю. Пусть эти трепачи что угодно буровят,но пока такие налоги на фонд оплаты труда никакого значимого повышения зарплат не будет.
20:33:37 10-11-2025
Неправильно он сформулировал. Надо так: "запретить отсутствие ежегодной индексации заработной платы на уровень официальной инфляции" ;)