Работодателей хотят заставить индексировать зарплаты

Инициативу планируют рассмотреть в Госдуме

10 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Государственную Думу направят проект, разработанный председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, согласно которому работодатели в России должны будут ежегодно увеличивать заработную плату сотрудников. Индексация должна быть не меньше, чем годовой уровень инфляции, сообщает ТАСС.

Планируется внести поправки в действующий Трудовой кодекс. Хотя кодекс уже предусматривает обязательную индексацию для поддержания покупательной способности зарплат, конкретные сроки и частота процедуры в настоящее время не определены. Нилов отметил, что предложенная мера обеспечит справедливый рост доходов, компенсирующий регулярное увеличение расходов граждан.