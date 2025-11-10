НОВОСТИОбщество

Работодателей хотят заставить индексировать зарплаты

Инициативу планируют рассмотреть в Госдуме

10 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Государственную Думу направят проект, разработанный председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, согласно которому работодатели в России должны будут ежегодно увеличивать заработную плату сотрудников. Индексация должна быть не меньше, чем годовой уровень инфляции, сообщает ТАСС.

Планируется внести поправки в действующий Трудовой кодекс. Хотя кодекс уже предусматривает обязательную индексацию для поддержания покупательной способности зарплат, конкретные сроки и частота процедуры в настоящее время не определены. Нилов отметил, что предложенная мера обеспечит справедливый рост доходов, компенсирующий регулярное увеличение расходов граждан.

Комментарии


гость

14:35:32 10-11-2025

В Государственную Думу будет направят, разработанный председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, согласно которому работодатели. в России должны будут ежегодно увеличивать заработную плату сотрудников.
Кровь из глаз
Кровь из глаз

  


Гость

14:40:19 10-11-2025

Зачем изобретать велосипед? Не трогайте работодателей, отстаньте от них со своими популистскими заявлениями. Проще гос. думе каждый год МРОТ поднимать, что будет оказывать на экономику больший оздоравливающий эффект

  


Барнаулец

14:44:46 10-11-2025

Давно пора обязать!!!

  


Гость

15:03:54 10-11-2025

А повышение НДС отразится на той инфляции по росту которой считать будут? А прогрессивная шкала НДФЛ? Статисты будут инфляцию рисовать в 2-3% и снова будем чупа-чупсить

  


гости

15:16:36 10-11-2025

Давайте заставьте их. А то вообще о.......
Главное, чтобы они испугались (исполняли)))))

  


Гость

17:56:05 10-11-2025

Как работодатель официально заявляю. Пусть эти трепачи что угодно буровят,но пока такие налоги на фонд оплаты труда никакого значимого повышения зарплат не будет.

  


Гость

20:33:37 10-11-2025

Неправильно он сформулировал. Надо так: "запретить отсутствие ежегодной индексации заработной платы на уровень официальной инфляции" ;)

  

