Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка

Подход позволит предпринимателям положительно влиять на показатель рождаемости в стране

06 сентября 2025, 14:59, ИА Амител

Мужчина с ребенком / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Работодатели с 2026 года смогут платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка, а подобная выплата не будет облагаться налогами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

«С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет и для человека», – заявил он.

Ожидается, что подход позволит предпринимателям положительно влиять на показатель рождаемости в стране. 

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:18:30 06-09-2025

Простые работники этого миллиона не увидят.
Зато получат родственники владельцев, устроенные фиктивно

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:11 06-09-2025

Много раз слышал, что люди готовы бы заплатить. Но понимают, что это незаконно. А теперь ни чего не мешает, очень полезный закон, а то говорят, что только запрещать что-то могут

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:52 06-09-2025

Гость (16:30:11 06-09-2025) Много раз слышал, что люди готовы бы заплатить. Но понимают,... Где ты слышал в трамвае или на базаре бабушки говорили!Сказочный......

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:42 06-09-2025

работодатели зарплату то повышать не хотят, щас побежали лимон платить, ага

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:47:08 06-09-2025

Гость (17:20:42 06-09-2025) зарплату то повышать не хотятсколько раз говорили мол:
"Не нравится - уходите. За забором очередь из желающих"
Или если у рабочего маленькая ЗП и он начинает возмущаться, то начальство говорит
"Тебе мало что ли ?"
Или такое:
"Не должен (профессия) столько получать !"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:45 07-09-2025

Шинник (17:47:08 06-09-2025) сколько раз говорили мол:"Не нравится - уходите. За забо... Пишешь заявление и уходишь в лучшее место.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:07:43 06-09-2025

Опять за счет заведения?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:23 06-09-2025

"Разрешат" платить или 'обяжут'? - это ведь далеко не одно и то же! Да и неопределённость фразы "до 1 млн рублей" позволяет варьировать сумму 'поощрительной выплаты' в слишком широком диапазоне!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:27 08-09-2025

Сказочники

  0 Нравится
Ответить
