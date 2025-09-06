Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка
Подход позволит предпринимателям положительно влиять на показатель рождаемости в стране
06 сентября 2025, 14:59, ИА Амител
Работодатели с 2026 года смогут платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка, а подобная выплата не будет облагаться налогами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.
«С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет и для человека», – заявил он.
Ожидается, что подход позволит предпринимателям положительно влиять на показатель рождаемости в стране.
Простые работники этого миллиона не увидят.
Зато получат родственники владельцев, устроенные фиктивно
16:30:11 06-09-2025
Много раз слышал, что люди готовы бы заплатить. Но понимают, что это незаконно. А теперь ни чего не мешает, очень полезный закон, а то говорят, что только запрещать что-то могут
16:58:52 06-09-2025
Гость (16:30:11 06-09-2025) Много раз слышал, что люди готовы бы заплатить. Но понимают,... Где ты слышал в трамвае или на базаре бабушки говорили!Сказочный......
17:20:42 06-09-2025
работодатели зарплату то повышать не хотят, щас побежали лимон платить, ага
17:47:08 06-09-2025
Гость (17:20:42 06-09-2025) зарплату то повышать не хотятсколько раз говорили мол:
"Не нравится - уходите. За забором очередь из желающих"
Или если у рабочего маленькая ЗП и он начинает возмущаться, то начальство говорит
"Тебе мало что ли ?"
Или такое:
"Не должен (профессия) столько получать !"
10:55:45 07-09-2025
Шинник (17:47:08 06-09-2025) сколько раз говорили мол:"Не нравится - уходите. За забо... Пишешь заявление и уходишь в лучшее место.
19:07:43 06-09-2025
Опять за счет заведения?
19:25:23 06-09-2025
"Разрешат" платить или 'обяжут'? - это ведь далеко не одно и то же! Да и неопределённость фразы "до 1 млн рублей" позволяет варьировать сумму 'поощрительной выплаты' в слишком широком диапазоне!
11:34:27 08-09-2025
Сказочники