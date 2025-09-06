Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка

Подход позволит предпринимателям положительно влиять на показатель рождаемости в стране

06 сентября 2025, 14:59, ИА Амител

Мужчина с ребенком / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Работодатели с 2026 года смогут платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка, а подобная выплата не будет облагаться налогами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

«С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет и для человека», – заявил он.

Ожидается, что подход позволит предпринимателям положительно влиять на показатель рождаемости в стране.