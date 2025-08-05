По словам властей, такие меры будут действовать "до стабилизации обстановки"

05 августа 2025, 12:22, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

В Кемеровской области ограничили работу мобильного интернета. Такие меры ввели, чтобы повысить уровень безопасности в регионе. Они будут распространяться на девять городов Кузбасса. Об этом сообщает vse42.ru со ссылкой на областное правительство.

Как пояснили власти региона, ограничения затронули некоторые районы Кемерова, Новокузнецка, Белова, Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Мариинска, Калтана, Юрги и Тайги. Конкретные места в правительстве не обозначили из соображений безопасности.

Согласно заявлению властей Кузбасса, ограничения будут действовать "до стабилизации обстановки".

Работу мобильного интернета в Кемеровской области ограничили в конце июля. Жителям посоветовали пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi, во время путешествий полагаться на офлайн-карты, а покупки оплачивать наличными. При этом власти заявили, что голосовая связь, отправка SMS и вызов спасателей по номеру 112 будут работать без ограничений.

Напомним, на перебои в работе мобильного интернета уже десятый день жалуются жители Красноярска. Как сообщают пользователи, проблемы с доступом в интернет возникают у операторов Tele2, Yota и МТС.