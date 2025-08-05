НОВОСТИОбщество

Работу мобильного интернета ограничили в девяти городах Кузбасса

По словам властей, такие меры будут действовать "до стабилизации обстановки"

05 августа 2025, 12:22, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

В Кемеровской области ограничили работу мобильного интернета. Такие меры ввели, чтобы повысить уровень безопасности в регионе. Они будут распространяться на девять городов Кузбасса. Об этом сообщает vse42.ru со ссылкой на областное правительство.

Как пояснили власти региона, ограничения затронули некоторые районы Кемерова, Новокузнецка, Белова, Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Мариинска, Калтана, Юрги и Тайги. Конкретные места в правительстве не обозначили из соображений безопасности.

Согласно заявлению властей Кузбасса, ограничения будут действовать "до стабилизации обстановки".

Работу мобильного интернета в Кемеровской области ограничили в конце июля. Жителям посоветовали пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi, во время путешествий полагаться на офлайн-карты, а покупки оплачивать наличными. При этом власти заявили, что голосовая связь, отправка SMS и вызов спасателей по номеру 112 будут работать без ограничений.

Напомним, на перебои в работе мобильного интернета уже десятый день жалуются жители Красноярска. Как сообщают пользователи, проблемы с доступом в интернет возникают у операторов Tele2, Yota и МТС.

Гость

12:28:30 05-08-2025

Если бы это помогало. Опыт Ростовской, Белгородской областей и оных говорит нам об обратном.
В Сочи приемущественно без осадков. В Адлере дожди. В Краснодаре ветренно. В Воронеже град.

Гость

12:58:56 05-08-2025

А когда у них наступит стабилизация обстановки?
Что по буферной зоне, есть подвижки? Что по этому поводу думает Шойгу?

Алексей

13:16:00 05-08-2025

А кто будет издержки бизнеса и населения компенсировать?

Гость

13:26:09 05-08-2025

Алексей (13:16:00 05-08-2025) А кто будет издержки бизнеса и населения компенсировать?... Надо было идти в бюджет.

Бося

20:20:55 05-08-2025

Стабилизация какой
обстановки ? У нас есть какая-то обстановка?

Гость

12:35:40 06-08-2025

Бося (20:20:55 05-08-2025) Стабилизация какой обстановки ? У нас есть какая-то обст... Когда она настанет эта стабилизация? Что за обстановка? Люди слишком много в тиктоке сидят?

Марина

12:10:22 06-08-2025

Хамство, как обычно. Людей за быдло считают. Объяснять ничего не желают. А с какой стати мы оплачиваем возможность круглосуточного интернета, а получать его должны в ограниченном количестве? Закон устанавливает конкретные случаи, когда ограничиваются услуги для населения по требованию властей.

Nigarasan

13:06:11 10-08-2025

Так эти нелюди и вайфай тоже ограничили всем до 100мб в секунду

