Жители Красноярска десятый день жалуются на перебои в работе мобильного интернета
Сбои также зафиксировали в Железногорске
05 августа 2025, 08:59, ИА Амител
В Красноярске фиксируют сбои в работе связи и мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Судя по сообщениям пользователей, проблемы с доступом в интернет возникают у операторов Tele2, Yota и МТС. Помимо столицы Красноярского края, перебои наблюдаются в Железногорске.
Отметим, что жалобы на работу мобильного интернета поступают от жителей Красноярского края с 27 июля. Как сообщает "7 телеканал Красноярск", ссылаясь на читателей, со сбоями сталкиваются преимущественно в Октябрьском и Железнодорожном районах. Однако есть локации, в которых связь работает стабильно: за Николаевским мостом, у экопарка "Гремячая грива", в микрорайонах Центр и Покровка.
Ранее Mash писал, что жителям Красноярска приходится рассчитываться в магазинах только наличными, а цены на такси из-за происходящего выросли в три раза. Так, без мобильного интернета системы не могут рассчитать стоимость поездки, а в приложении отображается меньше машин.
«Как объясняют сотовые операторы, сбой произошел не по их вине, а из-за мер безопасности. Когда интернет появится в городе – пока неясно», – сказано в публикации.
Отметим, что аналогичные жалобы также поступали от жителей Томска. У горожан не открывались сайты, мессенджеры и приложения. Некоторые сообщали о проблемах с оплатой по терминалу.
09:14:19 05-08-2025
А может жители Красноярска десятый день еще и СВО не поддерживают?
10:17:14 05-08-2025
Бабуля же четко сказал уже более 10 летия назад - Не нужон он нам
12:44:49 05-08-2025
А жители Барнаула и окрестностей наслаждаются отсутствием интернета. Перестали домогаться разные телефонные жулики и можно пораньше лечь спать и не висеть в недоступных соцсетях.