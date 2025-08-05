Сбои также зафиксировали в Железногорске

05 августа 2025, 08:59, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

В Красноярске фиксируют сбои в работе связи и мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Судя по сообщениям пользователей, проблемы с доступом в интернет возникают у операторов Tele2, Yota и МТС. Помимо столицы Красноярского края, перебои наблюдаются в Железногорске.

Отметим, что жалобы на работу мобильного интернета поступают от жителей Красноярского края с 27 июля. Как сообщает "7 телеканал Красноярск", ссылаясь на читателей, со сбоями сталкиваются преимущественно в Октябрьском и Железнодорожном районах. Однако есть локации, в которых связь работает стабильно: за Николаевским мостом, у экопарка "Гремячая грива", в микрорайонах Центр и Покровка.

Ранее Mash писал, что жителям Красноярска приходится рассчитываться в магазинах только наличными, а цены на такси из-за происходящего выросли в три раза. Так, без мобильного интернета системы не могут рассчитать стоимость поездки, а в приложении отображается меньше машин.

«Как объясняют сотовые операторы, сбой произошел не по их вине, а из-за мер безопасности. Когда интернет появится в городе – пока неясно», – сказано в публикации.

Отметим, что аналогичные жалобы также поступали от жителей Томска. У горожан не открывались сайты, мессенджеры и приложения. Некоторые сообщали о проблемах с оплатой по терминалу.