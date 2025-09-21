"Рана на ноге и распухла". Под Барнаулом замечена крайне истощенная кобыла

По словам хозяина, лошадь страдает из-за давней травмы

21 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Сильно истощенная кобыла / Фото: Barnaul 22

В Барнауле горожане подняли тревогу из-за состояния истощенной лошади, замеченной в пригороде. Фото и видео животного одна из местных жительниц опубликовала в Telegram-канале Barnaul 22, призвав помочь.

«Истощена сильно, вся грива и хвост в репейниках. И самое ужасное – у нее рана на ноге и распухла уже сильно. Она открытая. Неизвестно, что там уже», – рассказала автор поста Ольга.

На место выехали представители конно-спортивного клуба "Центральный". Они осмотрели животное и поговорили с владельцем. Как выяснилось, кобыле 29 лет, у нее есть старая травма, из-за которой ее отделили от табуна, чтобы другие лошади не обижали. При этом животное кормят, поят и оно имеет микрочип.

Хозяин признался, что пытался лечить кобылу, но результаты были нестабильными. Эвтаназию мужчина исключает, подчеркнув, что хочет, чтобы она ушла естественным путем.

Специалисты предложили обсудить возможность выкупа и передачи животного в руки экспертов, чтобы обеспечить ей должный уход и облегчить последние годы жизни.

