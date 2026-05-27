Ранее судимого подростка, укравшего насос в алтайском селе, попросили вести себя прилежно
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы
27 мая 2026, 10:09, ИА Амител
В Алтайском крае 16-летнему жителю села Урюпино грозит лишение свободы за кражу вещей из нежилого дома, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратился житель села Красный Яр, у которого из дома в Урюпино неизвестные похитили водяной насос и цепь на бензопилу.
Полицейские задержали правонарушителя. Им оказался ранее судимый местный житель 2010 года рождения.
«Увидел нежилой дом и решил зайти в гараж, дверь которого была закрыта на крючок», — рассказали в ведомстве.
Молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".
Ранее в Барнауле подростки изощренно украли питбайки из магазина и едва не устроили ДТП.
10:31:58 27-05-2026
И при этом погладили по голове дав ему конфетку.
11:03:48 27-05-2026
Проблема системная и требует внимания со стороны государства - неработающий (нет работы на селе), некуда себя деть, никаких кружков/секций... Но ответа не последует.
12:09:31 27-05-2026
Может вместо пяти лет лишения, дать ему хорошие розги на лобном месте. А сараи надо запирать на замок, чтобы потом не крали, тем более из нежилого дома. Один ключи зажигания в машине оставляет, другой дверь нараспашку, коммунизм еще не наступил и не наступит уже никогда.
13:27:03 27-05-2026
Ой, ну, если попросили, то он , конечно же, больше не будет!