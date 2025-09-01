НОВОСТИЭкономика

Разрыв в пенсиях россиян по регионам увеличился более чем вдвое

Это объясняется прежде всего различием в уровне зарплат

01 сентября 2025, 16:56, ИА Амител

Ветеранам ВОВ повысят пенсии / Фото: amic.ru
Ветеранам ВОВ повысят пенсии / Фото: amic.ru

Размер пенсионных выплат в России в первом полугодии 2025 года показал резкий контраст. Разница между регионами превысила двукратный уровень, сообщают "Известия".

Самые большие пенсии получают жители Чукотки – в среднем 41,6 тысячи рублей. На другом полюсе – Кабардино-Балкария, где выплаты составляют лишь 19,4 тысячи рублей. Таким образом, разрыв достиг 22,2 тысячи рублей, что стало максимальным показателем с 2021 года, когда начали вести такую статистику. За четыре года разница выросла почти в полтора раза, а за последний год – сразу на 16%.

«Длительное отсутствие индексации для этой категории до 2025 года привело к значительному отставанию, которое сейчас сложно наверстать», – отметил директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков.

К регионам с наиболее высокими пенсионными начислениями также относятся Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край. Наименее обеспеченными оказались пенсионеры Дагестана, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Крыма.

По оценкам экспертов, столь сильная дифференциация связана прежде всего с разницей в уровне зарплат. В северных и удаленных районах страны сосредоточены предприятия добывающих отраслей с тяжелыми и опасными условиями труда, что исторически обеспечивает более высокие доходы работников и, как следствие, повышенные пенсионные выплаты.

Ранее сообщалось, что за полгода России удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране.

Российские деньги / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы предложила 12 млн россиян самим позаботиться о своей пенсии

Поскольку пенсионное обеспечение самозанятых зависит от добровольных взносов
НОВОСТИОбщество

Экономика пенсии

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:09:57 01-09-2025

На Чукотке и цены наверное выше в два раза, уровень жизни у всей России отличается только с Москвой, Москва государство в государстве.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:24 01-09-2025

Зреть нужно в корень: показатель материального благополучия пенсионеров определяется не размером региональных пенсий, а его соотношением с местными ценами! Каково оно, к примеру, в Москве, Питере и каково в провинциях?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:36:38 02-09-2025

Гость (19:02:24 01-09-2025) Зреть нужно в корень: показатель материального благополучия ... Цены на продукты примерно одинаковые, а вот пенсии раза 1,5-2 больше в Москве, чем в провинции.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:44 02-09-2025

Гость (01:36:38 02-09-2025) Цены на продукты примерно одинаковые, а вот пенсии раза 1,5-... Да, обнаружил на днях магазин Ярче в Москве, в Митино, но наверняка их много. Ассортимент и цены - копия наших, до рубля

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров