Разрыв в пенсиях россиян по регионам увеличился более чем вдвое

Это объясняется прежде всего различием в уровне зарплат

01 сентября 2025, 16:56, ИА Амител

Ветеранам ВОВ повысят пенсии / Фото: amic.ru

Размер пенсионных выплат в России в первом полугодии 2025 года показал резкий контраст. Разница между регионами превысила двукратный уровень, сообщают "Известия".

Самые большие пенсии получают жители Чукотки – в среднем 41,6 тысячи рублей. На другом полюсе – Кабардино-Балкария, где выплаты составляют лишь 19,4 тысячи рублей. Таким образом, разрыв достиг 22,2 тысячи рублей, что стало максимальным показателем с 2021 года, когда начали вести такую статистику. За четыре года разница выросла почти в полтора раза, а за последний год – сразу на 16%.

«Длительное отсутствие индексации для этой категории до 2025 года привело к значительному отставанию, которое сейчас сложно наверстать», – отметил директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков.

К регионам с наиболее высокими пенсионными начислениями также относятся Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край. Наименее обеспеченными оказались пенсионеры Дагестана, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Крыма.

По оценкам экспертов, столь сильная дифференциация связана прежде всего с разницей в уровне зарплат. В северных и удаленных районах страны сосредоточены предприятия добывающих отраслей с тяжелыми и опасными условиями труда, что исторически обеспечивает более высокие доходы работников и, как следствие, повышенные пенсионные выплаты.

Ранее сообщалось, что за полгода России удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране.