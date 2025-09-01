Разрыв в пенсиях россиян по регионам увеличился более чем вдвое
Это объясняется прежде всего различием в уровне зарплат
01 сентября 2025, 16:56, ИА Амител
Размер пенсионных выплат в России в первом полугодии 2025 года показал резкий контраст. Разница между регионами превысила двукратный уровень, сообщают "Известия".
Самые большие пенсии получают жители Чукотки – в среднем 41,6 тысячи рублей. На другом полюсе – Кабардино-Балкария, где выплаты составляют лишь 19,4 тысячи рублей. Таким образом, разрыв достиг 22,2 тысячи рублей, что стало максимальным показателем с 2021 года, когда начали вести такую статистику. За четыре года разница выросла почти в полтора раза, а за последний год – сразу на 16%.
«Длительное отсутствие индексации для этой категории до 2025 года привело к значительному отставанию, которое сейчас сложно наверстать», – отметил директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков.
К регионам с наиболее высокими пенсионными начислениями также относятся Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край. Наименее обеспеченными оказались пенсионеры Дагестана, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Крыма.
По оценкам экспертов, столь сильная дифференциация связана прежде всего с разницей в уровне зарплат. В северных и удаленных районах страны сосредоточены предприятия добывающих отраслей с тяжелыми и опасными условиями труда, что исторически обеспечивает более высокие доходы работников и, как следствие, повышенные пенсионные выплаты.
Ранее сообщалось, что за полгода России удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране.
17:09:57 01-09-2025
На Чукотке и цены наверное выше в два раза, уровень жизни у всей России отличается только с Москвой, Москва государство в государстве.
19:02:24 01-09-2025
Зреть нужно в корень: показатель материального благополучия пенсионеров определяется не размером региональных пенсий, а его соотношением с местными ценами! Каково оно, к примеру, в Москве, Питере и каково в провинциях?
01:36:38 02-09-2025
Гость (19:02:24 01-09-2025) Зреть нужно в корень: показатель материального благополучия ... Цены на продукты примерно одинаковые, а вот пенсии раза 1,5-2 больше в Москве, чем в провинции.
10:19:44 02-09-2025
Гость (01:36:38 02-09-2025) Цены на продукты примерно одинаковые, а вот пенсии раза 1,5-... Да, обнаружил на днях магазин Ярче в Москве, в Митино, но наверняка их много. Ассортимент и цены - копия наших, до рубля