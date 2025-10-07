Развитие личного бренда. Эксперт о том, что дает участие в премии "Народный знак качества"

За звание самых народных борются не только компании, но и некоторые предприниматели

Премия "Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

Более 500 компаний из Алтайского края принимают участие в премии "Народный знак качества" в 2025 году. Это кафе и рестораны, медицинские центры и застройщики, автоцентры и спортивные клубы. Особая категория участников – предприниматели. Это не просто руководители компаний, это бизнесмены, которые вдохновляют и на личном примере показывают, как интересно и непросто бывает добиваться успеха. Им это уже удалось и они стали участниками специальной номинации "Персона Business FM Барнаул". Кто эти люди – организаторы расскажут позже, перед вторым этапом, который стартует уже 8 октября 2025 года на сайте народныйзнакачества.рф. А пока же участница номинации прошлого года, продюсер личного бренда Анастасия Заводная рассказывает, почему участие в премии – весомый плюс в копилку бренда любого бизнесмена.

Ключ к развитию

Номинация "Персона Business FM Барнаул" – инструмент, причем совершенно бесплатный, с помощью которого можно развить личный бренд, выделиться на фоне конкурентов и продемонстрировать признание коллег.

«Аудитория хочет видеть, как вы растете, развиваетесь и что вас ценят. Уже само участие в номинации – реальное подтверждение экспертности в своей отрасли», – отмечает Анастасия Заводная.

По ее мнению, премия дает сразу несколько преимуществ:

хороший инфоповод – аудитория видит, что коллеги признают заслуги. Это усиливает доверие и привлекает новых клиентов;

нетворкинг – возможность познакомиться с другими представителями бизнеса, с которыми редко удается пообщаться в повседневной жизни. Здесь легко завязать знакомства, обменяться контактами и обсудить сотрудничество;

честная конкуренция – купить эту награду нельзя, можно только заработать. Предприниматель получает оценку своим стараниям, которую в дальнейшем можно использовать в рекламной кампании.

Личный опыт участия

Для Анастасии участие в номинации стало ценным опытом, который мотивировал на новые свершения. Впечатлил и масштаб события, особенно с точки зрения организации.

«Я примерно понимаю оборотную сторону такого мероприятия, и представляю, сколько сил, средств вкладывают в него организаторы. Это действительно большое событие для города и быть его частью очень ценно», – говорит продюсер.

И признает, что конкуренция была высокой, до победы не хватило совсем немного. Но это только подстегнуло амбиции, теперь хочется участвовать снова и завоевать победу.

«Я абсолютно точно рекомендовала бы предпринимателям участвовать в номинации. Таким образом можно не только рассказать, что вы хороши в своем деле, прокачать личный бренд, но и приобщиться к бизнес-сообществу, стать частью чего-то большого и значимого», – подчеркивает Анастасия.

По ее мнению, уже само номинирование в премии означает, что вы этого достойны, вы выделяетесь на фоне конкурентов и точно вносите свой вклад в общее развитие края. А это – несомненная возможность для любого предпринимателя.

Напомним, каждый месяц в эфир радиостанции Business FM Барнаул в рамках рубрики "Персона Business FM Барнаул" приходят предприниматели. Они рассказывают, как построили бизнес, с какими вызовами сталкивались и какие принципы помогают им в работе и жизни. Кроме того, слушатели узнают о личных интересах и ценностях предпринимателей.

