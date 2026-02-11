Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила, но он отбился от рептилии палкой
Африканец вырвал ногу из пасти рептилии и выполз на берег
11 февраля 2026, 07:37, ИА Амител
В Замбии трагически погиб 52-летний рыбак, который, спасаясь от разъяренных слонов, прыгнул в реку, кишащую крокодилами. Об этом сообщает BBC News.
Инцидент произошел, когда трое мужчин возвращались с рыбалки и неожиданно наткнулись на стадо слонов. Животные бросились в погоню, и один из рыбаков — 52-летний Дин Ньиренду — оказался загнан в приток реки Луангва на территории Замбии.
Оказавшись в воде, мужчина сразу подвергся нападению крокодила. По данным издания, Ньиренду удалось отбиться от рептилии палкой, вырваться из пасти и выбраться на берег. Его товарищи, наблюдавшие за происходящим с безопасного расстояния, помогли унести пострадавшего подальше от реки и попытались остановить кровотечение.
Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось — полученные травмы оказались смертельными.
Отмечается, что нильские крокодилы могут достигать пяти метров в длину, отличаются высокой агрессивностью и способны нападать даже на крупных животных. Река Луангва известна одной из самых высоких концентраций этих хищников на африканском континенте.
Ранее в аэропорту Хабаровска таможенники задержали туриста, пытавшегося провезти из Вьетнама голову крокодила. Голову обнаружили в чемодане во время выборочного досмотра с использованием рентген-аппарата. Мужчина объяснил, что приобрел сувенир для личной коллекции и не знал о необходимости его декларировать.
11:12:21 11-02-2026
Не ходите в Африку гулять
12:38:18 11-02-2026
Гость (11:12:21 11-02-2026) Не ходите в Африку гулять... там классно, но нужно сделать 9 прививок
11:14:22 11-02-2026
А от слонов палкой он почему не пытался отбиться? Или на дерево залезть?
12:37:16 11-02-2026
я читаю : "Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила, но он отбился от рептилии пеликаном"
12:37:45 11-02-2026
Гость (11:14:22 11-02-2026) А от слонов палкой он почему не пытался отбиться? Или на дер... палки не было, он ее нашел в пасти крокодила. ну
12:38:56 11-02-2026
о всех созданиях -прекрасных и удивительных
21:55:24 11-02-2026
когда читаю подобные истории, то думаю, что мы неплохо живём и гололёд - это чисто СПА в сравнении с 5- метровой крокодилом или разъяренным слоном.