Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила, но он отбился от рептилии палкой

Африканец вырвал ногу из пасти рептилии и выполз на берег

11 февраля 2026, 07:37, ИА Амител

Два слона / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Замбии трагически погиб 52-летний рыбак, который, спасаясь от разъяренных слонов, прыгнул в реку, кишащую крокодилами. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел, когда трое мужчин возвращались с рыбалки и неожиданно наткнулись на стадо слонов. Животные бросились в погоню, и один из рыбаков — 52-летний Дин Ньиренду — оказался загнан в приток реки Луангва на территории Замбии.

Оказавшись в воде, мужчина сразу подвергся нападению крокодила. По данным издания, Ньиренду удалось отбиться от рептилии палкой, вырваться из пасти и выбраться на берег. Его товарищи, наблюдавшие за происходящим с безопасного расстояния, помогли унести пострадавшего подальше от реки и попытались остановить кровотечение.

Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось — полученные травмы оказались смертельными.

Отмечается, что нильские крокодилы могут достигать пяти метров в длину, отличаются высокой агрессивностью и способны нападать даже на крупных животных. Река Луангва известна одной из самых высоких концентраций этих хищников на африканском континенте.

Ранее в аэропорту Хабаровска таможенники задержали туриста, пытавшегося провезти из Вьетнама голову крокодила. Голову обнаружили в чемодане во время выборочного досмотра с использованием рентген-аппарата. Мужчина объяснил, что приобрел сувенир для личной коллекции и не знал о необходимости его декларировать.

Бутылка вина с коброй / Фото: Алтайская таможня

Везла из Вьетнама. На Алтае таможенники изъяли у туристки "змеиное вино" с редкой коброй

Женщина объяснила инспекторам, что купила "алкоголь" на рынке в Нячанге
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:12:21 11-02-2026

Не ходите в Африку гулять

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:18 11-02-2026

Гость (11:12:21 11-02-2026) Не ходите в Африку гулять... там классно, но нужно сделать 9 прививок

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:22 11-02-2026

А от слонов палкой он почему не пытался отбиться? Или на дерево залезть?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:16 11-02-2026

я читаю : "Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила, но он отбился от рептилии пеликаном"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:45 11-02-2026

Гость (11:14:22 11-02-2026) А от слонов палкой он почему не пытался отбиться? Или на дер... палки не было, он ее нашел в пасти крокодила. ну

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:56 11-02-2026

о всех созданиях -прекрасных и удивительных

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:55:24 11-02-2026

когда читаю подобные истории, то думаю, что мы неплохо живём и гололёд - это чисто СПА в сравнении с 5- метровой крокодилом или разъяренным слоном.

  2 Нравится
Ответить
