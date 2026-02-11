Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила, но он отбился от рептилии палкой

Африканец вырвал ногу из пасти рептилии и выполз на берег

11 февраля 2026, 07:37, ИА Амител

Два слона / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Замбии трагически погиб 52-летний рыбак, который, спасаясь от разъяренных слонов, прыгнул в реку, кишащую крокодилами. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел, когда трое мужчин возвращались с рыбалки и неожиданно наткнулись на стадо слонов. Животные бросились в погоню, и один из рыбаков — 52-летний Дин Ньиренду — оказался загнан в приток реки Луангва на территории Замбии.

Оказавшись в воде, мужчина сразу подвергся нападению крокодила. По данным издания, Ньиренду удалось отбиться от рептилии палкой, вырваться из пасти и выбраться на берег. Его товарищи, наблюдавшие за происходящим с безопасного расстояния, помогли унести пострадавшего подальше от реки и попытались остановить кровотечение.

Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось — полученные травмы оказались смертельными.

Отмечается, что нильские крокодилы могут достигать пяти метров в длину, отличаются высокой агрессивностью и способны нападать даже на крупных животных. Река Луангва известна одной из самых высоких концентраций этих хищников на африканском континенте.

Ранее в аэропорту Хабаровска таможенники задержали туриста, пытавшегося провезти из Вьетнама голову крокодила. Голову обнаружили в чемодане во время выборочного досмотра с использованием рентген-аппарата. Мужчина объяснил, что приобрел сувенир для личной коллекции и не знал о необходимости его декларировать.