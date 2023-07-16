РЭБ подавила еще один беспилотник над морем в Севастополе
Все оперативные службы пребывают в состоянии повышенной готовности
16 июля 2023, 16:36, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Подразделения РЭБ подавили над морем в Севастополе еще один беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"Сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде", — заявил он.
Воздушная обстановка, по словам губернатора, под контролем. Все оперативные службы пребывают в состоянии повышенной готовности.
Напомним, что утром 16 июля силы ПВО и РЭБ отразили атаку беспилотников на Севастополь. Так, один БПЛА и пять подавили силами РЭБ над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Еще два уничтожили на внешнем рейде.
17:22:01 16-07-2023
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