В России может появиться реестр пострадавших от мошенников в сфере строительства
Всем внесенным в список предлагается частично компенсировать строительные расходы
09 февраля 2026, 16:35, ИА Амител
В России ведется работа по созданию единого федерального перечня лиц, пострадавших от мошеннических схем в сфере индивидуального жилищного строительства. В данный реестр будут включены граждане, которые столкнулись с обманом при возведении собственных домов, особенно если для строительства привлекались ипотечные средства, включая льготные программы.
Для этой категории граждан предусмотрены особые формы государственной помощи: сохранение прежней льготной процентной ставки по ипотеке, частичная компенсация понесенных строительных расходов из федерального бюджета, а также предоставление субсидии, направленной на погашение основной части банковского долга. Соответствующий законодательный акт был представлен на рассмотрение Государственной Думы.
17:04:16 09-02-2026
Мож уже пора этих жуликов просто ловить и сажать? Строительством жилья пусть занимаются государственные компании если кидалово?
18:28:52 09-02-2026
Строительство, где суммы - не в ресторане посидеть.. эти жулики неуловимые или их просто не ловят? Странно конечно..
23:55:59 11-02-2026
Конечно не ловят, даже не предъявляют! Вот они мошенники рядом и не прячутся, просто на них ничего не записано и нечего с них забрать, и уголовку не возбуждают, ссылаясь на построенный фундамент, а остальные обязательства по договору не интересуют, ни РОВД, ни прокуротуру. Сам являюсь жертвой таких строителей! В Волгограде всем нас..рать!