В России может появиться реестр пострадавших от мошенников в сфере строительства

Всем внесенным в список предлагается частично компенсировать строительные расходы

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России ведется работа по созданию единого федерального перечня лиц, пострадавших от мошеннических схем в сфере индивидуального жилищного строительства. В данный реестр будут включены граждане, которые столкнулись с обманом при возведении собственных домов, особенно если для строительства привлекались ипотечные средства, включая льготные программы.

Для этой категории граждан предусмотрены особые формы государственной помощи: сохранение прежней льготной процентной ставки по ипотеке, частичная компенсация понесенных строительных расходов из федерального бюджета, а также предоставление субсидии, направленной на погашение основной части банковского долга. Соответствующий законодательный акт был представлен на рассмотрение Государственной Думы.